Talentovaný mladík však ukázal, jaký je bojovník. Uzdravil se, začal zase vyhrávat a ve středu stane v čele výpravy Dukly Brno na startu mistrovství světa juniorů v čínském Luoyangu. „Rozhodně se těším. Bude to zase nová zkušenost závodit s lidmi z celého světa a poprvé mimo Evropu,“ hlásí z dějiště šampionátu Peterka.

Trenér české juniorské reprezentace i Dukly Brno Zdeněk Nosek jeho pád v Motole viděl na vlastní oči. Bylo mu tehdy hodně úzko a pořád je, když si na to vzpomene. „David přeletěl bariéru a jak padl asi ze čtyř metrů na beton, tak si rozdrtil obratle. Jeden mu museli udělat nový, pořád to má sešroubované. Po mistrovství světa mu budou šrouby odstraňovat. Dost jsme se o něj tenkrát báli. Fakt mě to dostalo. Asi tři týdny předtím jsem přestal kouřit, ale jak ho odvezli, tak sem brečel a kouřil. Svůj největší závod už tedy asi vyhrál a teď už jenom překvapuje. Má obrovskou vůli a baví ho to,“ popisuje kouč Nosek.

Osmnáctiletý Peterka na mistrovství světa absolvuje všechny disciplíny. Po týmovém sprintu s parťáky Kryštofem Friedlem a Janem Pořízkem ho čekají sprint, keirin a pevný kilometr. Tahle trojice společně před měsícem získala v týmovém sprintu bronzové medaile na evropském šampionátu juniorů v německé Chotěbuzi. Peterka přidal ještě třetí místo v pevném kilometru.

Dvěma medailemi jen završil svůj obdivuhodný návrat. „Medaile mi udělaly hodně velkou radost. Na team sprint jsme se společně s klukama dlouho připravovali, a tak jsme rádi, že nám to takhle hezky vyšlo. Očekával jsem, že kilometr bych mohl zajet solidně, ale zase jsem v této disciplíně neměl moc porovnání proti soupeřům, takže to byla taková neznámá. Po čtvrtém místě v kvalifikaci jsem ve finálové jízdě byl schopen zlepšit svůj čas o skoro vteřinu a půl, a tak jsem se vyhoupnul na třetí příčku,“ říká Peterka, který bronz orámoval výkonem 1:04,73 minut.

Po úspěšném kontinentálním šampionátu touží brněnský mladík po úspěchu také v Číně. „Moje ambice jsou medailová umístění. Hodně se soustředíme na team sprint, od kterého očekáváme nejvyšší příčky. Moje hlavní soustředění pak bude na keirin a sprint, jelikož to jsou olympijské disciplíny, ale samozřejmě očekávám dobrý výsledek i z kilometru,“ podotýká Peterka, který pochází z Ostrova na Karlovarsku.

Všechny disciplíny s ním absolvuje také Pořízek, prvoročák Friedl pojede vedle týmového sprintu ještě kilometr, ve kterém byl na mistrovství Evropy čtvrtý. Elen Lazarová sprint, keirin a 500 metrů s pevným startem. Beáta Hermanová z Břeclavi pak bodovací závod, scratch, vylučovačku a omnium. „Ladit formu jsme byli v dánském Odense. Vše proběhlo dobře, akorát Elen si před odjezdem naštípla metacarp pravého palce, tak chvíli jezdila se sádrou, pak s dlahou. Ted už je to snad dobré,“ líčí Nosek.

Ten si přeje opět vidět své svěřence na stupních vítězů. „Radost by mi udělala samozřejmě nějaká medaile, nadšený bych byl, kdybychom si zase mohli zazpívat naši hymnu. Těžko předpovídat, konkurence roste, mládežnický sport se bere stále vážněji a dráhová cyklistika zažívá v mnoha zemích značný rozmach,“ přemítá Nosek.

Přípravu juniorského týmu opět ovlivnil velodrom mezinárodních parametrů, který v České republice schází. „Dojíždět v přípravě za dráhou není zřejmě ta nejefektivnější věc a je to samozřejmě finančně náročné. Děkuji Dukle, že máme prostředky na toto řešení. Nebýt toho, už by si to s románem od Cervantese nezadalo asi v ničem. Děkuji také manželce, že při tom našem rajzování zvládá děti, těm se musím omluvit. Snad se brzy přiřadíme k těm vyspělejším státům, které mají opravdový velodrom,“ doufá český trenér.

Mistrovství světa juniorů v Luoyangu startuje ve středu, dráhoví cyklisté Dukly Brno začínají týmovým sprintem. Pro jejich trenéra jde o návrat do Číny po deseti letech. „Tenkrát Peking, teď Luoyang. Všechno je tady takové velkolepé, tedy to, co vidíme. Bezpečnost nade vše, samá kontrola, skenery, akreditace, kulatá razítka. Všichni milí, snaživí. Dráha krásná, vše fakt dobré,“ přibližuje kouč Nosek.