Z účasti v evropském motocyklovém závodním seriálu Northern Talent Cup se těší Filip Novotný. „Je super, že nás s Michalem vybrali. Pár tratí znám jen z videoher, takže to bude úplně nová zkušenost. Každopádně udělám maximum, abych zajížděl co nejlepší výsledky. Před začátkem závodů budu trénovat v Itálii a Španělsku, takže doufám, že se dobře připravím na start nové sezony,“ doufá Novotný.

Pohřeb Gureckého: S mladým jezdcem brněnského týmu se rozloučily stovky lidí

Michal Prokeš taktéž neskrývá radost z kvalifikace do prestižního poháru. „Je to až nepopsatelný pocit. Jsem velmi šťastný, ale zároveň mám velký respekt, protože to pro mě bude úplně něco nového a okruhy vůbec neznám. Nejvíc se těším do Le Mans ve Francii. Budu se snažit ze všech sil o co nejlepší výsledek,“ sdílí Prokeš.

Závodníci se nyní věnují především individuálním tréninkům, protože brněnský autodrom je v zimě zavřený. Kuřimský závodník si dokonce staví domácí fitness centrum. Brňan posiluje především s vlastní vahou. „Trénuji balanc, výbušnost a postřeh. Poté jezdíme na elektrických motorkách v hale v Praze a v sezoně na okruhu v Brně, kde se konají i různé letní kempy,“ upřesňuje Novotný.

Třetího ročníku motorkářského šampionátu Northern Talent Cup se letos účastní šestadvacet evropských talentů do osmnácti let. První testovací závod pojedou v dubnu v Německu. „Čeká nás seznamování s jezdci, motorkou a s tratí. Poté pojedeme první závod ve francouzském Le Mans, další v Neměcku, třetí zase na německém okruhu Sachsenring, další v nizozemském Assenu, u nás v Mostě, pak zase Nizozemsko a poslední závod je v září v Rakousku,“ vyjmenovává Novotný.

Abraham o smrti Gureckého: Je mi to strašně líto, těšil jsem se, co předvede

Brňan do šampionátu nastoupí se startovním číslem devětadvacet, se kterým loni vyhrál titul mistra republiky. Michal Prokeš bude na motocyklu vozit číslo šestnáct. „Desítka, kterou mám už od svých začátků v pěti letech na minibiku je bohužel obsazená. Proto jsem si vybral šestnáctku. Je to datum mého narození, tak snad mi přinese štěstí,“ doufá jezdec z Kuřimi.

Oba závodníci rádi sledují v televizi profesionální motocyklisty. Brňan fandí španělskému jezdci Marcu Marquezovi. Kuřimský závodník zase obdivoval zesnulého Itala Marca Simoncelliho.