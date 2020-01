V kvalifikaci ani následné hlavní fázi závodu se přitom necítil zdravotně fit. „Ještě den před startem jsem si nedokázal představit, že nastoupím. Zvracel jsem, měl jsem průjem a zimnici. Bylo to špatné,“ přibližuje brněnský rodák.

Nakonec se ke kvalifikačním bojům postavil. „Po probuzení jsem se snažil v hlavě navodit stav toho, že jsem v pořádku. Střevní potíže ustaly, takže jsem byl jen zesláblý. Snažil jsem se na omezení nemyslet a soustředit se na závodní rutinu. První den jsem to zvládl a z kvalifikace postoupil. Večer jsem si dal suché pečivo a bylo to trošku lepší,“ říká.

O den později už se představil v hlavní fázi závodu. Nejprve si v prvním kole vyšlápl na Safina, kterého porazil 15:12 a poprvé v kariéře tak vyšel ze vzájemného souboje vítězně. Následně vyřadil po skalpu 15:11 domácího Vincenta Simona. „Dva dny jsem kvůli střevním problémům nejedl, takže energie nebyla taková, jakou bych si představoval. Přesto jsem dokázal bojovat. Držel jsem se pokynů trenéra a vítězil,“ popisuje závodník klubu Sokol Brno I.

Nejcennější triumf si připsal v osmifinále, ve kterém porazil světovou jedničku Foconiho 15:11. Třicetiletý Ital přitom turnaj v posledních dvou letech ovládl. Stejně tak opanoval prosincový díl Světového poháru v Tokiu. „Při posledních zásazích už jsem měl zúžené vidění. Jako když člověk vstane rychle z postele a má černo před očima. Chyběla mi energie,“ vzpomíná Choupenitch.

A na nedostatek energie doplatil ve čtvrtfinále, kde se jeho velkolepá jízda zastavila po porážce 13:15 s Američanem a pozdějším vítězem Nickem Itkinem. „Po osmifinálovém souboji jsem měl jen deset minut pauzy. To už jsem nestihl nabrat síly,“ mrzí bronzového medailistu z mistrovství Evropy před dvěma lety.

Přesto odjížděl z Francie spokojený. „Šermoval jsem dobře. Držel jsem se taktiky, kterou stanovil trenér. Od nové sezony se připravuju v Itálii pod novým koučem a na posledních závodech to šlo znát. Šermu jsem obětoval úplně všechno. Po fyzické stránce i z hlediska koncentrace zápasy bez problémů zvládám. Beru to tak, že nebýt zdravotních potíží, tak dopadnu ještě líp,“ uvažuje účastník olympiády v Riu de Janeiro.

A pochvaloval si i atmosféru tradičního dílu Světového poháru, který je v Paříži velmi oblíbený. „Atmosféra byla perfektní. Mrzí mě, že jsem nebyl úplně fit, abych si ji víc užil. Kvůli zdravotní indispozici jsem se o to víc soustředil na šerm. Ochozy byly plné, diváci byli úžasní. Při nástupu na plochu se otevřou dveře a objeví se jméno závodníka. Tak by to mělo vypadat na každém turnaji. Paříž patří k nejlepším závodům, co se týče show,“ říká s jistotou.

Další příležitost potvrdit formu dostane na začátku února, kdy se představí na Grand Prix v italském Turíně.

Výsledky ve Světovém poháru v aktuální sezoně

Světový pohár v v Bonnu: 26. místo

Světový pohár v Tokiu: 13. místo

Světový pohár v Paříži: 8. místo

Nejlepší výsledek kariéry v závodech Světového poháru vybojoval pětadvacetiletý brněnský šermíř v roce 2014, když v La Coruni skončil druhý.