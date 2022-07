Oba brněnské celky byly pro los zařazené do druhého výkonnostního koše, KP Brno začne svou pouť Eurocupem na vlastní palubovce 27. října proti Raguse. Poté vyrazí na cesty – ve třech týdnech odehrají všechny své venkovní zápasy. Skupinovou fázi zakončí doma proti oběma francouzským soupeřkám. „Těšíme se do Brna, bude to zajímavé setkání s českým basketbalem, který patří k evropské špičce,“ nastínila zástupkyně týmu UFAB 49 Coralie Galateauová.