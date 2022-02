Klíčové ale bylo, aby si vztah k basketbalu našla sama. „Ve výsledku to byla moje volba. Rodiče nám dali volnost v tom, jaký sport chceme dělat. Jen nám dali prostředky a prostor, abychom se mohli zlepšovat. Jako malá jsem navštěvovala více sportů. Bydleli jsme ve vesnici nedaleko Brna, kde bylo dost sportovních kroužků. Chodila jsem na ty týmové, kde se hrály různé hry a chvíli jsem dělala i volejbal,“ zavzpomínala na začátky svojí úspěšné sportovní kariéry.

Tu Hamzová prozatím pevně spojila s brněnskými Žabinami, kde jako malá s basketbalem začínala. Debut v nejvyšší soutěži si odbyla již před čtyřmi lety, v letošním ročníku zatím naskočila do jedenácti duelů a má tak výrazný podíl na dosavadní stříbrné příčce svého klubu. „Jsme spokojení, ale nejtěžší zápasy nás ještě čekají. Až v příštích týdnech se ukáže, jak na tom jsme, druhé místo chceme uhrát. Osobně si do sezony nějaké statistické cíle nedávám. Spíše chci mít pocit, že se zlepšuju a odráží se to na mé hře,“ sdělila Hamzová.

Své místo má od loňska i v seniorské reprezentaci. V létě české barvy hájila na evropském šampionátu. „Člověk si na reprezentaci možná někde vzadu myslel, když bylo jasné, že přichází generační obměna. Ale rozhodně bych to neřekla nahlas. Zatím mám jen pozitivní zkušenost, mohla jsem být na mistrovství Evropy a zahrát si proti hráčkám, které jsem dřív jenom sledovala. Ukázalo mi to, že na sobě musím pracovat dál, je pořád velký prostor, kam se posouvat. Také jsem se díky turnaji otrkala do sezony,“ vyzdvihla.

Konkrétní recept na úspěch nemá. „Vše bylo plynulé. Postupně nás v klubu zařazovali výš a časem se snaha zúročila. Důležitá je každopádně cílevědomost a tvrdá práce ve chvílích volna. Nejen co se týče basketbalu, ale i fyzické síly, ta mi dost pomohla. Jsem docela dříč, snažím se trénovat navíc a pracovat na sobě každé léto. Podstatné je nedělat věci nárazově. Když budete jeden týden hrozně makat a další už to porušíte, k ničemu to nevede. Je to hodně o komunikaci s trenéry, dám na jejich názor. Mamka mi do toho moc nemluví,“ popsala.

Adaptaci na vrcholové úrovni ji nepokazila ani pandemie. „Paradoxně mi ten první lockdown pomohl. Fyzicky jsem se skvěle připravila na další sezonu, kde se to ukázalo. Jinak je to samozřejmě nepříjemné, loni jsme přes léto trénovaly a pak se zase objevil covid. Když jsme konečně mohly hrát, zase byly zavřené haly a my musely trénovat venku v zimě. Zároveň je to však posilující, víc si sportu vážíme,“ uzavřela jedna z největších nadějí českého basketbalu.

