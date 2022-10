Ačkoliv brněnský klub v létě omladil kádr a vsadil až na jednu výjimku na domácí basketbalistky, vstup do sezony mu vyšel nad očekávání. Jihomoravanky vyhrály všech pět duelů a jsou společně s dominantním USK Praha jediným neporaženým týmem české ligy.

„Úvod je úžasný. Sama jsem překvapená, jak nám to jde. Snad to tak i bude pokračovat. Těžily jsme i z toho, že jsme z pěti zápasů hrály čtyřikrát doma, což byla velká výhoda,“ podotkla zkušená trenérka.

V EuroCupu čeká její svěřenky namáhavá cesta. KP má totiž ve skupině našlapané týmy z francouzské ligy Angers a Charleville.

Šance na postup se tak rýsuje především přes chorvatský Dubrovník, který se vrací do EuroCupu po čtrnácti letech. „Je super, že začínáme právě s ním, bude to nejschůdnější soupeř. Máme šňůru výher a sebevědomí, o které se můžeme opřít a vytěžit z něj něco proti Dubrovníku. Kdybychom dostaly jako první francouzský tým, mohlo by nám to srazit ego,“ přemítala kapitánka a služebně nejzkušenější hráčka KP Eva Kopecká.

Účast v EuroCupu vyhlíží i čerstvá finská posila, pivotka Sofia Pelanderová, která v klubu nahradila Ukrajinku Teťianu Havrylčukovou. „Mezinárodní zápasy jsou jiný level obtížnosti. Je vzrušující, že si zahrajeme EuroCup. Půjdeme do soutěže v roli týmu, který nemá co ztratit. Musíme hrát jedna za druhou,“ pověděla první finská hráčka v historii KP Brno.

Přetěžkou skupinu mají i Žabiny, které budou obhajovat překvapivou osmifinálovou účast ze svého minulého premiérového ročníku.

Kromě silných francouzských týmů Lyonu a Montpellier je čeká taky španělský San Sebastian. „Hrajeme EuroCup, ale máme euroligovou skupinu, uvidíme, na co to bude stačit,“ shrnul trenér družstva Viktor Pruša.

Brno v EuroCupu

KP Brno:

čtvrtek 27. října od 18.00: KP Brno – Dubrovník

středa 2. listopadu od 20.00: Angers – KP Brno

středa 9. listopadu od 20.00: Charleville – KP Brno

středa 16. listopadu od 19.00: Dubrovník – KP Brno

středa 7. prosince od 18.00: KP Brno – Angers

středa 14. prosince od 18.00: KP Brno – Charleville

Žabiny Brno:

středa 26. října od 18.00: Žabiny Brno – Montpellier

středa 2. listopadu od 20.00: San Sebastian – Žabiny Brno

čtvrtek 10. listopadu od 20.00: Lyon – Žabiny Brno

středa 16 listopadu od 20:00: Montpellier – Žabiny Brno

čtvrtek 8. prosince od 18.00: Žabiny Brno – San Sebastian

středa 14. prosince od 18.00: Žabiny Brno – Lyon