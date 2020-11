A neměli to jednoduché. Šestadvacetiletý Petr se musel vypořádat s natrženými vazy v kotníku, které si poranil v předvečer závodu. Ani ty mu ale nezabránily ve vítězství proti Ukrajinci Quedjau Nhabalim. „Bylo náročné se s tím psychicky srovnat, ale ve výsledku si myslím, že to můj výkon neovlivnilo,“ popisuje reprezentant střední váhy.

Toho zastavil až holandský zápasník Noël Van’t End. „Nizozemce jsem možná mohl ohrozit, ale v tu chvíli jsem nevěděl, co udělat jinak, vydal jsem ze sebe maximum. Soupeř byl silnější v rukách, nedokázal jsem se mu dostat na tělo. Určitě jsem neprohrál kvůli kotníku,“ myslí si Petr.

Při svém premiérovém startu v seniorské kategorii se blýskl také Pochop, který postoupil do druhého kola přes Moldavce Petru Pelivana. „Byl jsem mile překvapen, že jsem přes první kolo takhle postoupil. Mám radost a myslím, že to není naposledy, co jsem na takovém turnaji startoval. Doufám, že příště to bude jen a jen lepší,“ přeje si seniorský nováček. Tomu ve druhém kole vystavila stopku světová sedmička, Izraelec Tohar Butbul.

Přestože sedačky v O2 Areně byly prázdné a zápasníci tak přišli o společnou radost z úspěchu, ticho ani ponurá atmosféra na evropském šampionátu nepanovaly. „Když vám drží palce organizační tým, pořadatelé a všechno se to odehrává doma, je atmosféra cítit. I mediální zájem byl větší než jindy, určitě jsme si to užili. Evropa je velká akce, namotivuje vás sama od sebe,“ vysvětluje Petr. „Křičeli jsme, fandili a snažili se diváckou atmosféru nahradit. Dali jsme do toho všechno,“ doplňuje Pochop.

Největšího úspěchu dosáhl mezi českými zápasníky trojnásobný evropský šampion Lukáš Krpálek, který skončil v kategorii nad sto kilogramů na pátém místě.

Zatímco Petra čeká v následujících měsících léčba zraněného kotníku, jeho mladší kolega zatím o své blízké budoucnosti jasnou představu nemá. „Tento týden regeneruji, sezona byla dlouhá a i když nebylo tolik zápasů, šlo o jednu z nejnáročnějších příprav. Čekají mě také silové tréninky, je to jedna z mých předností a chci na ní pracovat i nadále. Co bude po Novém roce netuším, ale doufám, že se to zlepší a odjedeme na pravidelné a velmi kvalitní soustředění do Koreji,“ dodává devatenáctiletý Pochop.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ