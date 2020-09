Mladí sportovci se zdravotním postižením se poměří v pěti letních sportech. Mezi ně patří atletika, plavání, stolní tenis, boccia a bocce. „Největší zájem je letos o atletiku. Sport boccia je podobný pétanque, jen je určený lidem s omezenou hybností. Jde o paralympijský sport. Bocce je pak velmi podobný druh sportu, jen se hraje venku na trávníku podle pravidel Speciálních olympiád,“ objasnila Hana Válková z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, která se podílí na koncepci her.

Do soutěží ve vypsaných sportech se může přihlásit handicapovaná mládež ve věku od 10 do 26 let. „Hry Emil Open jsou otevřené pro mladé sportovce se všemi druhy zdravotního postižení. Jediné, co účastníci potřebují, je chuť sportovat. Ubytování i stravu jim platíme s pomocí partnerů my,“ uvedl prezident Emil Open Pavel Zbožínek, který v roce 2017 obnovil konání her v Brně.

Také jejich program a hlavně účast výrazně ovlivnila opatření související s pandemií koronaviru. V první vlně přihlášek se na původní červnový termín chystalo 953 účastníků z šestnácti zemí. Po obnovení registrace na září evidovali pořadatelé ještě před týdnem šest set sportovců ze třinácti zemí. „Omezili jsme účast u boccie, jejíž ředitel rozhodl, že tam letos nebudou zahraniční sportovci. To bylo první zásadní opatření. Hned na začátku jsme oslovili lékařskou fakultu a máme koordinátora Covid, který podle aktuálních vládních nařízení stanovuje různá opatření,“ objasnil Zbožínek.

Program her

Čtvrtek, 10.00-15.00:

atletika, bocce – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem

plavání – Sportovní a rekreační areál Kraví hora

stolní tenis, boccia – kampus FSpS MU, Brno-Bohunice

Pátek, 10.00-15.00:

atletika, bocce, plavání, stolní tenis (stejná místa)

od 10.30:

medailové ceremoniály

19.00–21.00:

slavnostní ukončení her – Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem

Ovšem obava z koronavirové nákazy a opatření i v okolních státech mají za následek, že do Emil Open zasáhne nakonec bezmála tři sta mladých sportovců ze tří zemí. „V pondělí se odhlásili Slováci, takže vedle českých sportovců se zúčastní už jen Bulharsko a Polsko,“ sdělil Zbožínek.

Mezi ambasadory Evropských her handicapované mládeže patří například Aleš Kisý v atletice či Arnošt Petráček v plavání. Účastníky podporuje také šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek. „Emil Open je skvělá a světově unikátní příležitost pro mladé handicapované sportovce zažít atmosféru velké sportovní události, potkat se navzájem s kamarády, kteří mají podobný handicap a stejnou lásku a vášeň ke sportu. Navázat přátelství, nabrat sportovní a třeba i životní zkušenost,“ podotkl Ježek, který v jedenácti letech přišel o nohu. Nedávno jej španělský deník Marca zařadil jako jediného Čecha do žebříčku nejlepších sportovců 21. století.

Emil Open je také o bohatém doprovodném programu. Ten se letos kvůli aktuální situaci s koronavirem z velké části omezí jen na účastníky. Veřejnost ovšem může na páteční slavnostní zakončení. „Na ceremoniálu předvede své hudební umění mladý muzikant Samuel Rychtar,“ lákala koordinátorka programu Lenka Uldrijanová ze spolupracující organizace Liga vozíčkářů.

Už před začátkem her se udál důležitý milník, když pořádající Emilova sportovní podepsala memorandum o spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád. „Podpis memoranda je pro nás klíčový a zlomový. Dosud pro nás práce s dětmi po hrách skončila, rozeběhly se do celé republiky a nebylo v našich silách s nimi dál pracovat. Proto se snažíme přivést střešní organizace a Special Olympics je první vlaštovka. Řada dětí dosud nesportovala, někteří budou poprvé na atletickém stadionu. Díky hnutí dostanou nabídku, aby pokračovaly ve sportu i po skončení her ve svých městech. Emil Open je totiž obrovská náborová akce a hnutí Special Olympics toho jako první využije,“ sdělil Zbožínek.

Pro organizátory to také znamená možnou finanční pomoc. „Díky partnerství se střešní organizací můžeme získat národní podporu, které se nám doteď nedostává. Ministerstvo školství nás odmítalo financovat, protože závod není pro registrované účastníky,“ uvedl prezident Emil Open.

Pod České hnutí speciálních olympiád spadá 150 sportovních klubů. „Spojení s Emilem je pro nás naprosto zásadní, protože díky němu vznikají nové sportovní kluby a mládež, která vůbec nesportovala, začíná projevovat o sport zájem. Tím se rozšiřuje členská základna a nabídka sportu pro děti,“ pochvalovala si podpis prezidentka hnutí Ester Koníčková.