Po dlouhé pauze a se spoustou změn se vrací česká házenkářská extraliga mužů. Ta odstartuje tento víkend třemi sobotními a třemi nedělními duely. Představitelé Českého svazu házené (ČSH) i jednotlivých klubů museli před startem sezony řešit několik zásadních problémů, spojených s koronavirem.

Minulá sezona byla kvůli pandemii předčasně ukončena, shodou okolností těsně před začátkem play-off. „Dneska se na to člověk dívá trochu jinak, tehdy to ale bylo jediné logické řešení,“ ohlédnul se za minulým ročníkem prezident svazu Jaroslav Chvalný. Když by se situace opakovala i v nadcházející sezoně, připravil svaz trojici možných scénářů.

Pokud týmy odehrají všech dvaadvacet kol základní části, určí stupně vítězů umístění po jejím konci. Další scénář naznačuje částečné odehrání play-off. V tom by se hráli pouze souboje o medaile čtyř prvních týmů. „Když se nedohraje ani základní část, rozhodneme o ukončení sezony podle momentální situace po jednání s kluby,“ doplnil Chvalný.

V případě pozitivních testů mezi hráči je svaz ochotný zápasy přesouvat, celá liga se však musí dohrát před koncem května. „Pokud to vláda nenařídí, hráče testovat nebudeme. U hřiště budou muset mít všichni kromě hráčů, funkcionářů na lavičce a hlasatele roušky. Když bude pozitivní jeden hráč, celý tým do izolace nemusí,“ přiblížil předseda soutěžní komise ČSH Petr Novák. Doplnil, že se opatření zavedou také ve všech nižších soutěžích.

Ty se dotknou také diváků. Kolik jich na zápas bude moct přijít nebo jaká další omezení se jich budou týkat zatím představitelé ČSH neví. Vše ukážou až vládní nařízení.

Finanční ztráty řeší především jednotlivé kluby. U těch zajišťuje většinu zisku vstupné na zápasy a kluboví partneři. Ti ale s nejistou sezonou často spolupráci ruší. „Na naše partnery dopadla krize také a s další spoluprací jsou opatrní,“ postěžoval si trenér Dukly Praha Daniel Čurda. „My jsme kvůli zrušenému play-off ztratili na permanentkách přes půl milionu korun,“ přitakal trenér KH Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Pokud se vše odehraje tak, jak má, čeká týmy nejen play-off, ale dolní čtveřici v tabulce také play-out. Poslední tým si zahraje baráž s vítězem první ligy. Předběžné tipy na pořadí ale žádný z trenérů nemá, podle všech bude extraliga vyrovnaná. „Myslím, že letošní boj o play-off bude jeden z nejtěžších,“ dodal Čurda.

ONDŘEJ MAREČEK