Musíme jít do rizika, vědí brněnští volejbalisté. Ve čtvrtfinále vyzvou Lvy

autor externí

Brněnští volejbalisté jdou do extraligového čtvrtfinále proti pražským Lvům v roli outsidera. Trenér Ondřej Marek ovšem zdůrazňuje, že se v souboji s úřadujícími mistry rozhodně nevzdávají. „Chceme odehrát dobrou sérii. Uvidíme, co nám Praha jako favorit celého play-off dovolí, ale věřím, že ji můžeme překvapit. Máme mladý tým a chceme, aby si z toho mladí hráči odnesli nějaké zkušenosti, aby je to obohatilo do budoucnosti. A chceme udělat sérii dramatickou,“ sdělil Marek před startem čtvrtfinále, které jeho svěřenci zahájí ve čtvrtek od šesti hodin večer v Praze.

Brněnští volejbalisté (v tmavém) vyzvou mistrovské Lvy. | Foto: VK Volejbal Brno