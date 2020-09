Extraliga startuje. Bulldogs chtějí urvat play-off, Židenice cílí na semifinále

Uplynulá sezona jim vinou pandemie koronaviru skončila už v polovině března, o to netrpělivěji vyhlížely start nového extraligového ročníku. Dnes se florbalistky Bulldogs a Židenic po půl roce konečně dočkají. Zatímco Bulldogs zahájí svou druhou sezonu po návratu do nejvyšší soutěže doma proti Vítkovicím, Židenice se představí na palubovce pražských Bohemians. „Do nové sezony vstupujeme s nadšením, po předčasném jarním konci se těšíme zpátky do zápasového módu,“ uvedla kapitánka Bulldogs Aneta Koláčková.

V novém extraligovém ročníku se Bulldogs (v černém) a Židenice poprvé střetnou 25. října. | Foto: Ivo Stejskal