S ohledem na situaci okolo koronaviru si totiž letos fanoušci na nohejbalovou extraligu podívat nezajdou. Místo toho se týmy střetnou v takzvaném Ligovém poháru. „Mrzí nás, že nebude klasická extraliga, ale jsme rádi, že se hraje aspoň něco. Bohužel to ale nebude ono, jelikož se přihlásily jen čtyři extraligové týmy a k tomu nám přiřadili prvoligový Prostějov,“ okomentoval změnu trenér Jihomoravanů Petr Gulda.

V základní části tak Modřické čeká jen osmička zápasů. Krátkou sérii začínají právě proti Prostějovu v sobotu od dvou hodin odpoledne na jeho hřišti. „O sezoně rozhodovala rada Českého nohejbalového svazu. Hlasování dopadlo devatenáct ku dvanácti pro zrušení extraligy. Oproti standardnímu termínu zahájení máme dvouměsíční skluz, ale my navrhovali, že se to stihne dohrát i tak. Svaz ještě předtím přišel s jednokolovým formátem a plnohodnotným play-off. Jenže kluby v takovém případě nechtěly hrát o sestup. Tak tu nakonec plnohodnotná soutěž není. Máme tuhle náhražku, kde sestupy nejsou a alespoň se hraje o vítězství,“ přiblížil kouč.

Kromě zmíněných Hanáků hráči v modrém dvakrát vyzvou také Vsetín, Karlovy Vary a Holice. Jiné celky se do soutěže nepřihlásily. „Pro mě je to nepochopitelné. Sezona má končit až v polovině října a my si již zrušili už teď. Někteří argumentují, že mají strach z koronaviru a bojí se cestovat. Samozřejmě to chápu, také jsem měl obavy, ale teď si myslím, že s takovým přístupem už taky nemusíme hrát nikdy. Rozumím tomu, že lidé mají existenční starosti, nohejbal je amatérský sport. Na druhé straně ti, co předkládali takové argumenty, ty starosti nemají a navíc teď paradoxně pořádají vlastní turnaje. Přijde mi to jako hrozná škoda,“ povzdechl si Gulda.

Podobně to vidí také zkušený Jan Pospíšil. „Mrzí mě, že se na to hodně klubů vykašlalo. Každopádně jsem rád, že se sehraje vůbec něco. Necítím se nejmladší, takže je pro mě hlavní, že se objeví alespoň nějaká motivace. Neumím si představit, že bych celý rok stál a nehrál,“ řekl dvaatřicetiletý hráč Modřic.

Jihomoravené se na soutěž každopádně těší. „Věřím, že kluci chtějí vyhrát každý zápas. Nebude to mít náboj jako obvykle, ale rozhodně to neodchodíme. Chceme se porvat o televizní superfinále a snad se nám to podaří,“ vyhlásil Gulda.

Jeho svěřencům hraje do karet, že se na soutěžní duely vrací do svého modřického hájemství po azylu v Rebešovicích. „Po dlouhé době si zahrajeme před vlastními diváky. Těším se na nový areál, hřiště nám bude vyhovovat. Vše je tu kompletně nové. Stavěla se multifunkční sportovní hlava a s tím zrenovovali také veškeré okolí, stejně jako antuková hřiště,“ pochvaloval si Pospíšil.

JAROSLAV GALBA