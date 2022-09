Byla to tehdy velká sláva. Po neuvěřitelném dramatu Češi udolali Chorvaty a po devíti letech si vybojovali účast mezi světovou smetánkou. Něco tomu však přeci jen chybělo – v hale totiž kvůli covidovým opatřením nemohli být diváci. Teď tomu však bude jinak. „Jsou tu v Brně skvělí fanoušci, věříme, že nás podpoří a udělají bouřlivou atmosféru. Vždy to tady tak bylo, proto se sem rádi vracíme. Snad budou dalším hráčem,“ přál si reprezentační kouč Tomáš Neumann.

Kvalifikace na MS 2024

2. fáze – skupina 3

20. 9., 19.00: Česko – Bosna a Hercegovina (Brno)

8. 10.: Arménie – Česko

12. 10., 17.30: Česko – Arménie (Plzeň)

8. 3.: Bosna a Hercegovina – Česko

Úterním utkáním čeští futsalisté rozehrají druhou fázi nového kvalifikačního cyklu. Z tříčlenných skupin postupuje rovnou dál pouze celek z prvního místa, druhá pozice pak znamená baráž. A svěřence Neumanna nečeká nic lehkého, kromě Bosny narazí ještě na Arménii. „Pro nás los není moc přívětivý. Jsou to v podstatě nejkvalitnější soupeři, které jsme mohli dostat,“ nebyl spokojený trenér.

I přesto by však Češi měli být hlavní favorit skupiny. „Cítíme se tak. Jako jediní z těch tří národů jsme byli na mistrovství světa, navíc nás losovali z prvního koše, takže už jen to nás předurčuje být favorit. Musíme ale do toho jít s pokorou, protože máme velmi nevyzpytatelné soupeře,“ uvědomoval si Neumann.

FOTO: Vémola přelezl pletivo a řval na šampiona Kincla. Nikoho nezajímáš! opáčil

Zatímco pro český národní tým půjde o první utkání v kvalifikaci, zbylí dva účastníci skupiny už se utkali navzájem. Z venkovní výhry 4:3 se překvapivě radovali Arménci. „Opravdu nás ale nečeká nic lehkého, hráči Bosny jsou vysocí, důrazní. V prosinci šlo vidět, že hrají hodně s brankářem, na to si musíme dát pozor,“ připomněl nejlepší reprezentační střelec Michal Seidler vzájemné utkání z loňského roku, kdy Češi zvítězili na palubovce soupeře 5:3.

Pro dobrý vstup do kvalifikace dělají Češi opravdu vše. V hale ve Vodově ulici jsou pro ně připravené zbrusu nově nalakované parkety, které hráči upřednostnili před televizní palubovkou. „Byl jsem z nového povrchu docela překvapený. Bude rychlý a je dobře, že máme hodně času se s tím sžít. Postupně to pilujeme a budeme připravení,“ popsal chrudimský obránce Tomáš Koudelka.

Nezvyklá byla i délka předzápasové přípravy. Většinou se reprezentanti schází až čtyři nebo pět dní před utkáním, tentokrát však trénují pospolu už přes týden. „Vážnost zápasu a celé kvalifikace nás předurčuje k tomu, abychom to brali vážně. Navíc je začátek sezony, hráči mají odehraná jen dvě kola a je potřeba, abychom se sehráli,“ objasnil Neumann.

Optimismus je pryč. Kometa bez Kundrátka dostala na jihu Čech lekci

Ten musel kvůli zraněním z nominace vynechat dvě stálé opory. „Chybí nám Matěj Slováček, který má problémy s kolenem. Snad bude k dispozici aspoň na říjnové zápasy. A není tu s námi ani Tomáš Vnuk, to je velká ztráta. Je po operaci kolene a k futsalu se vrátí až v příštím roce. Máme ale široký kádr a musíme najít hráče, kteří ty zraněné kluky nahradí. Nemám o to strach,“ dodal Neumann.

Během netradičně dlouhé přípravy zvládli čeští reprezentanti navštívit i mladé futsalisty z klubu Orel Řečkovice, kteří stojí za projektem DětskýFutsal.cz. Jeho organizátoři už od roku 2016 každý měsíc pořádají turnaje pro mládež, kterých se účastní kolem dvou set dětí. Právě řečkovický celek je nejúspěšnějším týmem, zároveň má nejširší členskou základnu futsalistů v republice.

Nyní už se však český kádr plně soustředí na Bosnu. „Pro nás je důležité začít kvalifikaci domácím vítězstvím, protože víme, jak těžké to bude při venkovních utkáních v bouřlivé atmosféře. Náš cíl je jasný – postoupit do poslední fáze kvalifikace. Jdeme si za tím, cítíme se dobře a teď už to jen prodat,“ burcoval reprezentační kapitán Lukáš Rešetár.