Brno – Pošesté v řadě Adam Ondra. Neotřesitelný vládce ankety Sportovec města Brna vyhrál i její letošní ročník, jehož vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek večer v hotelu Voroněž.

Adam Ondra. | Foto: Deník / Attila Racek

Šestadvacetiletý lezec na srpnovém světovém šampionátu ovládl lezení na obtížnost, na konci listopadu se poté kvalifikoval na olympijské hry v Tokiu. Dokázal tak, že patří mezi nejlepší sportovní lezce na světě. „Je to určitá zodpovědnost, že jsem jakýsi vzor a podle toho by to ode mě mělo vypadat,“ řekl už dříve Deníku Rovnost Ondra.