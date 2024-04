Se svými parťáky plánovali, že závod bude vypadat jinak, ale v cíli se rozhodně nezlobili, jak to dopadlo. Filip Řeha z týmu ATT Investments vyhrál úvodní závod Škoda Cupu v silniční cyklistice, kterým byl 48. ročník klasiky Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš. Druhé místo obsadil po skvělém výkonu teprve sedmnáctiletý Pavel Šumpík jedoucí v dresu juniorské reprezentace České republiky, třetí skončil Martin Voltr z týmu Pierre Baguette.

Filip Řeha se raduje z vítězství v závodě Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. | Foto: Jan Brychta

Radost vítěze byla v cíli opodstatněná. „Původně jsme měli trošku jinou taktiku, a sice jet na naše rychlé kluky do spurtu, ale nakonec se závod vyvinul jinak, tak jsme to museli přehodnotit. Byl jsem v úniku, dobře jsme spolupracovali a v závěru už to bylo trochu vabank. Pořádně jsem nevěděl, jestli to mám zkusit dřív nebo vsadit až na spurt. Nakonec to byla ta druhá varianta a jsem moc rád, že to vyšlo,“ uvedl Řeha.

Trojice, která se seřadila na pódiu, jela v úniku zhruba 135 kilometrů. Ve stoupání do Kohoutovic po třiceti kilometrech závodu zaútočil jako první Šumpík, vyhrál vrchařskou prémii a za vrcholem se na něj dotáhli Řeha a Voltr. Vedoucí trojice vzorně spolupracovala, a protože v pelotonu příliš aktivity k vidění nebylo, náskok narůstal. V jednu chvíli měli uprchlíci k dobru přes pět minut, a ještě v nájezdu do posledního kola to bylo luxusních tři a půl minuty.

Bylo jasné, že peloton, kde tempo kontroloval tým ATT Investments, už vedoucí trojici nedostihne. Jako první zkusil nastoupit tři kilometry před cílem Šumpík. Řeha ho s vypětím všech sil dojel, ale Voltra začaly chytat křeče a už nestačil. Z vedoucího dua atakoval 300 metrů před cílem Řeha a byl to nástup vítězný, Šumpík už nebyl schopen do spurtu zasáhnout.

Přesto zaslouží mladý závodník, který je jinak členem týmu Roman Kreuziger Cycling Academy, obrovskou pochvalu. Kromě druhého místa v absolutním pořadí vyhrál i vrchařskou soutěž a samozřejmě kategorii do 23 let. „Vůbec jsem nečekal, že by ten můj nástup na vrchařskou prémii mohl být rozhodující. Jel jsem si pro body do vrchařské soutěže a myslel jsem, že mě balík za chvíli dojede. Nakonec jsme tam zůstali tři a nějakých šedesát kilometrů před cílem už jsem si říkal, že by nám to mělo vyjít. V úplném závěru jsem ještě zkusil něco vymyslet, ale už jsem toho měl fakt plné zuby a na Filipa jsem ve spurtu neměl. I tak jsem s druhým místem moc spokojený, vůbec jsem ho nečekal,“ prohlásil jeden z hrdinů závodu Šumpík.