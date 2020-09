„Motivace je obrovská. V základní části jsme se po přestávce hledali, ale zlepšovali se a v semifinále už prokázali i formu, “ uvedla jedna z dlouholetých opor Draků Brno Martin Schneider.

Se závěrem sezony se on i jeho spoluhráči konečně dostali do správné provozní teploty. Základní část zakončili na druhém místě právě za Arrows, nadstavbu elitních šesti celků ovládli a v semifinále vyprovodili pražské Eagles 2:0 na zápasy. „Dlouho to bylo rozpačité, všichni jsme se potýkali s formou, každý tým hledal optimální sestavu. Úroveň extraligy kvůli absenci zahraničních hráčů klesla. Cizinci většinou hrají jako nadhazovači a tentokrát na jejich místa nastoupili domácí baseballisté. Hrozně blbě se nám do toho po pauze zase naskakovalo, ale už cítíme formu, “ uvedl čtyřiatřicetiletý vnitřní polař.

Kvůli finále si vezme povoláním hasič Schneider dovolenou. „Když máme hrát třeba tři zápasy v řadě, musím si ji vzít,“ podotkl zkušený český reprezentant.

Silnou touhu vrátit po dvouleté pauze titul znovu do Brna má i trenér brněnského celku Hynek Čapka. „Tento rok může přinést dvě významná výročí v mém osobním životě. Za měsíc slavím padesátku a jako dárek bych si rád nadělil dvaadvacátý titul pro Draky, což by bylo speciální, protože na dresu nosím číslo dvaadvacet, “ přiblížil brněnský kouč.

Draci v sezoně Arrows třikrát porazili a pouze jednou prohráli. „Vypovídající hodnotu pro finále to ale nemá. S Arrows se dobře známe, kostra týmů zůstává léta stejná. Víme o svých silných a slabých stránkách. Půjde o minimalizování chyb,“ pronesl Schneider.

Série hraná na tři výhry startuje v pátek v Brně, druhý duel je na programu v sobotu v Ostravě a ke třetímu utkání dojde až příští týden v pátek. Následně v sobotu a v neděli přijdou potenciálně na řadu zápasy číslo čtyři a pět. Nezopakuje se tak scénář posledních let, kdy se odehrály první tři klání v řadě v jednom víkendu. „Změnilo se to, aby finále mělo větší grády a neodehrálo se třeba za jediný víkend. Je to tak i kvůli televizi. Souhlasím s tím, i když by tři utkání v řadě už první víkend byly naše výhoda,“ doplnil Schneider.