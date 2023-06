Florbalová olympiáda v Brně. Open Game hlásí další rekord, přiletí i Švédi

Téměř deset tisíc florbalistů a čtyři sta dvacet týmů se od čtvrtka do neděle a od příštího čtvrtku 29. června do příští neděle 2. července představí na velklolepém florbalovém turnaji Brno Open Game. Tento víkend přijdou na řadu souboje v mládežnických kategoriích, při nichž po celém Brně budou zápolit ve svých kategoriích od přípravek do juniorů špičky z Česka i Slovenska, vyvrcholení se uskuteční v neděli i v brněnské hale ve Vodově ulici

Brno Open Game je jeden z největších florbalových turnajů na světě. | Foto: Brno Open Game