Sérii osmi přípravných utkání, která čekala florbalisty brněnských Buldoků, ukončil hned první zápas proti pražským Black Angels. Také oni totiž doplatili na oslavu v pražském klubu Techtle Mechtle, kde se většina hráčů pražského celku nakazila koronavirem. Po přípravném utkání, které vyhrál brněnský tým 4:1, tak Buldoky čeká dvoutýdenní karanténa a testování na koronavirus. „Všichni, kteří se zápasu zúčastnili, jsou až do 2. srpna v karanténě,“ říká brněnský trenér David Kyzlink.

Osmašedesát nakažených a téměř dvě stě lidí v karanténě. Stejně jako fotbalistům rezerv Sparty, Bohemians či Dukly, také pražským florbalistům překazila nákaza koronavirem letní přípravu. Tréninky mužského A-týmu a juniorů jsou zrušeny, ani jeden z kádrů neodcestuje na soustředění v Kutné Hoře. „Většina našich hráčů, kteří šli na testy na Covid-19 a navštívili té noci klub, se vrátila s pozitivním testem. Jsou ale bez příznaků,“ popisuje trenér Black Angels Tomáš Janeček.

A tréninky musí přerušit rovněž Buldoci. „Na zápase s pražským týmem nebyl kompletně celý kádr. Tento týden jsme sice tréninky zrušili všem, od toho příštího už ale kluci, kteří v karanténě nejsou, trénovat zase začnou. Když jich nebude dost, doplní je junioři,“ vysvětluje Kyzlink.

Toho v pátek společně se zbytkem týmu, který v neděli do Prahy odcestoval, čeká testování. „Jdeme do Dětské nemocnice, kde nám hygiena testování zařídila. Výstupní testy nás čekají ještě den po skončení karantény, aby se potvrdilo, že jsou výsledky negativní,“ líčí kouč, který se tréninků až do začátku srpna nezúčastní. „Přípravu nejspíš povede trenér juniorů, případně ho nahradí někdo jiný. Důležité je, že zbytek kluků i přes vzniklou situaci chce trénovat,“ dodává.

Pět přípravných utkání, která měli brněnští florbalisté odehrát, je zrušeno. O zbylých dvou se teprve rozhodne. „Tolik hráčů, abychom přípravné zápasy zvládli odehrát, bohužel nemáme. V týdnu od 3. srpna máme naplánované ještě dvě utkání proti Hattricku a Gullivers, ale zatím nevíme, jak to budeme řešit,“ komentuje Kyzlink srpnové přípravné zápasy proti dalším brněnským kádrům.

Kromě pražského a brněnského týmu řeší případ jednoho či více nakažených také florbalisté Sparty, Kralovských Vinohrad nebo Karlových Varů, do karantény musely i ženy a juniorky Ostravy. Nákaza ovlivnila také florbalový Kemp talentované mládeže, který musely tři ostravské hráčky předčasně opustit. Reprezentační kemp mužů, který se měl v Praze konat od čtvrtku do neděle, byl zrušen.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ