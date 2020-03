V klíčovém souboji o play-off padly, přesto mají za sebou jedno z nejpovedenějších nováčkovských tažení základní částí extraligy za poslední roky. Florbalistky brněnských Bulldogs zakončily po sobotní domácí prohře 1:5 s pražskými Panthers dlouhodobou část soutěže na deváté příčce, což je sice připravilo o postup mezi elitní osmičku, zároveň však jde o nejlepší umístění nováčka v nejvyšší soutěži od sezony 2010/2011.

Kapitánka Bulldogs Aneta Koláčková (na snímku v černém) se svým týmem až do posledního utkání bojovala o postup do play-off. | Foto: Ivo Stejskal

Oba týmy měly před vzájemným soubojem shodně dvacet bodů, vítězství tak posunulo do vyřazovacích bojů Pražanky. „Rozhodla hlava, nic jiného. Když budu přísný, tak první dvě třetiny byl na hřišti jen jeden tým. V úvodních pěti minutách jsme si sice vytvořili gólové šance, ale neproměnili je. Kdyby se to povedlo, z holek spadne tlak. Pořád mají v hlavě, že v extralize nemusí zůstat. To se v zápase projevilo,“ uvedl trenér Bulldogs Jiří Uher.