Tři roky a sbohem. Hattrick padl v další sérii play-down a v superlize končí

I ve druhém kole play-down vyhráli v sérii na čtyři vítězství jedinkrát a účinkování v superlize se tak pro ně po třech letech končí. Florbalisté Hattricku Brno totiž prohráli v Pardubicích v úterý večer pátý zápas série druhého kola play-down 5:6 a v sérii padli 1:4 na zápasy. „Moc k tomu není co dodat. Jestli jsem schopen v rozhovoru ze sebe vůbec něco dostat, tak jen to, že gratuluju Pardubicím a to je asi tak všechno," prohlásil viditelně zklamaný trenér brněnského celku Jan Nizner.

Florbalisté Hattricku se po třech letech loučí se superligou. | Foto: Deník/VLP Externista

Hattrick zakončil už základní část na poslední čtrnácté pozici. V prvním kole play-down podlehl 1:4 na zápasy České Lípě, stejným poměrem poté padl i ve druhém kole s Pardubicemi. V nejvyšší soutěži mohou Hattrick nahradit jeho měštští rivalové Bulldogs Brno, kteří hrají finále první ligy. Jejich série s Karlovými Vary je nerozhodná 1:1 na zápasy a pokračuje o víkendu na západě Čech.