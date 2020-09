Na jaře jim přišla koronavirová pandemie vhod. Florbalisté Hattricku Brno se nemuseli strachovat o přežití v superlize, protože nejvyšší soutěž skončila předčasně po druhém klání play-down. Brněnský celek v té době hrál s Českou Lípou 1:1 na zápasy. V novém ročníku startujícím tento týden ovšem opatření v souvislosti s čínský virem děsí i Brňany. „Naše hlavní přání je, ať se dohraje sezona. Nejpozději musí základní část skončit 6. června, “ poznamenal prezident klubu Dan Koubek.

Nejproduktivnější hráč florbalistů Hattricku Brno Luděk Ondráček v klubu zůstává. | Foto: FBŠ Hattrick Brno

Před zahájením ročníku aspoň nemusí řešit zajištění hromadných testů na koronavirus pro své hráče. „Nejsme profesionálové, abychom si mohli dovolit poslat tým třeba čtyřikrát na testování. Tento týden nám mají dojít pokyny, jak to bude s karanténou hráčů v případě, že se někdo nakazí. Samozřejmě, že pokud by například na konci května záviselo dohrání soutěže z naší strany na tom, abychom otestovali hráče, peníze do toho investujeme,“ ozřejmil šéf klubu.