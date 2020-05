Zkušený lodivod Hattricku společně s managementem klubu už skládá tým na novou sezonu. V uplynulých dnech přivítali Brňané v kádru hned dva nové hráče. Univerzála Jiřího Juhaňáka, který dlouhé roky bojoval v dresu městského rivala Buldogs a poslední dva ročníky oblékal dres FBC Ostrava. Druhou posilou jihomoravského klubu se stal bývalý juniorský reprezentační brankář Ondřej Kolajta, jenž uplynulý rok hájil branku prvoligových Petrovic.„Každý z nich má do týmu přivést něco jiného. Od Juhyho čekáme přehled, zkušenosti, klid a velkou kvalitu při hře s míčkem. U Ondry pevně věříme, že dokáže naplnit svůj potenciál a může se stát v blízké budoucnosti oporou a stálicí v naší brance,“ komentuje přestupy kouč Fiala.

Kromě dvou příchodů do kádru může vedení oslavovat i několik důležitých prodloužení stávajících kontraktů. Nadále bude dres Hattricku oblékat například Luděk Ondráček, talentovaný Adam Hemerka nebo vítěz klubového bodování z ročníku 2017/2018 Tomáš Brom. „Je pro nás zásadní, aby kostra týmu zůstala pohromadě. Proto jsme rádi, že jsme prodloužili spolupráci i s dalšími oporami,“ doplňuje Fiala.

V lepší sezonu doufá i jeden z klíčových hráčů uplynulého ročníku Marek Jalový. „Podle mého názoru jsme všichni ani zdaleka nepředváděli výkony na hraně našich možností, které jsou pro úspěch v této soutěži potřebné. Věřím, že nová sezona tohle změní a konkurenceschopnost se rapidně zvýší,“ uvedl Jalový.

Kádr tak nabírá reálné podoby, příchod dalších posil však šéftrenér Hattricku nevyloučil. „Pár jmen ještě rozjednaných máme. A věřím, že se nám jednání s některou z možných posil podaří dotáhnout do úspěšného konce,“ přiznává.

Směrem k novým posílám řekne své také přijímací řízení na vysoké školy, které do kádru Hattricku může přivést zajímavá jména. „Základ máme jasný. Jde o to, co se podaří dojednat a co se ještě vyvrbí. Do začátku soutěží zbývá mnoho času. I kvůli aktuální korona-krizi spousta, především studujících, hráčů neví, co bude. Jsem přesvědčen, že se ještě otevře možnost nových akvizic,“ sděluje Fiala.

KRYŠTOF SEVERA