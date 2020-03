Snový start. Florbalistky Židenic dvakrát vyhrály a ujaly se vedení v sérii

Jako by si před vstupem do vyřazovacích bojů pořídily patent na vítězné obraty. Florbalistky Židenic musely v úvodních dvou duelech čtvrtfinále play-off extraligy na palubovce pražských Tigers dotahovat gólový náskok soupeřek, to se jim v obou případech povedlo a dokráčely tak k cenným skalpům 7:6 a 5:4.

Florbalistky Židenic. Ilustrační foto. | Foto: Ondřej Driml