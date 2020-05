Ve skončené sezoně jste patřil ke klíčovým hráčům Hattricku, měl jste velký herní čas a byl jeden z tahounů. Jste spokojený s uplynulým ročníkem?

Hodnocení bych rozdělil na dvě části, na individuální a týmové. Z pohledu individuálního to byla možná moje nejlepší sezona v superlize. Téměř celou jsem se cítil velmi dobře fyzicky, psychicky i zdravotně. Myslím, že jsem zúročil tréninky, které jsem dělal navíc oproti týmovému plánu. Na tom má zásluhu také vedení klubu, které mi proto vytvořilo téměř ideální podmínky.

Brněnský Hattrick se ve své první superligové sezoně zachránil, byť jen administrativně. Sérii play-down s Českou Lípou přerušila za stavu 1:1 na zápasy vládní opatření. Jaké bude týmové hodnocení?

V tom je pro mě uplynulá sezona spíš zklamání. Zdaleka jsme nenaplnili svůj potenciál. Týmové cíle před sezonou byly diametrálně odlišné. Podle mého názoru jsme všichni ani zdaleka nepředváděli výkony na hraně našich možností, které jsou pro úspěch v této soutěži potřebné. Věřím, že nová sezona tohle změní a konkurenceschopnost našeho týmu se rapidně zvýší.

Hattrick již představil dvě posily a několik prodloužení spolupráce. Budete se prohánět v dresu Hattricku také v příštím ročníku superligy?

Na tuhle otázku je pro mě momentálně složité odpovědět. Řeším i případné zahraniční angažmá, ale momentální situace ohledně koronaviru je značná komplikace. Uvidíme, jak všechno dopadne. Nicméně jsem domluvený s Hattrickem na tom, že to rozseknu nejpozději na začátku června.

Jste odchovanec blanenského Atlasu, jak na něj vzpomínáte?

Na Atlas mám jen nejlepší vzpomínky. Bylo to období, kdy jsem se rozhodoval, jestli dál zkoušet štěstí v hokeji, nebo se zkusit věnovat florbalu víc. Florbal mě v tu dobu začal ohromně bavit a rozhodl jsem se mu věnovat víc, i když táta z toho tenkrát moc nadšený nebyl. (smích) Získal jsem k florbalu vztah, který se mě drží až dodnes. A také jsem tam potkal spoustu kamarádu, se kterými se stýkám do dneška.

Sledujete, jak se Atlasu nyní daří?

Ano, Atlas sleduju pravidelně. Dokonce hraju i za Blansko orelskou ligu. Je tam spousta kluků, se kterýma jsem dřív hrál a hrají zároveň za Atlas, je s nimi vždycky skvělá zábava. Myslím, že po dobách lehkého útlumu je florbal v Blansku opět na vzestupu a velkou zásluhu na tom mají lidé, kteří se o florbal a Atlas momentálně starají. Sleduju jejich cestu, moc jim fandím a věřím, že jednou si zase v barvách Atlasu zahraju minimálně národní ligu.

Hattrick v uplynulých dnech zveřejnil tréninková videa, ve kterých konkrétně vy pomáháte hráčům s udržením kondice. Kdo s tímto nápadem přišel?

Nevím přesně, od koho tento nápad původně vzešel. Jestli to byl trenér Marek Fiala nebo Pavel Kocourek (marketingový pracovník klubu – pozn. red.), ale Marek mě jedno odpoledne vyrušil na cyklistické projížďce a řekl mi o tomto nápadu. Hned od začátku se mi líbil. Náš cíl byl nabídnout dětem plnohodnotný trénink, který může každý dělat doma u videa.

Jak se videa tvořila?

Práce to byla náročná hlavně pro kameramana a střihače Pavla, který na tom strávil neskutečné množství hodin a odvedl skvělou práci. Nerad bych někoho urazil, ale co vím, žádný jiný klub v Brně, ať už florbalový nebo hokejový, něco podobného dětem neposkytl, nebo to alespoň nezveřejnil. Chodilo nám potom hodně děkovných zpráv od rodičů a dětí, kteří se takhle mohli doma zdokonalovat. Troufnu si říct, že to byl unikátní projekt a tato videa se mohou využít i pro jiné příležitosti.

