Od začátku se hrálo hodně tvrdé utkání, kdy Hattrick nenechal Chodovu nic zadarmo. Brzy se však trefil Tom Ondrušek a posunul skóre na stranu hostů. Brňané však útočili z brejků a stále se drželi ve hře. Nicméně Pražané přežili několik závarů a uhájili náskok. Ten potom ještě pojistil opět Ondrušek a po první třetině bylo skóre 0:2.

Ani úvod druhé části nešel tak, jak si Brno přálo – zhruba po dvaceti vteřinách zvyšovali hosté na 3:0. „Do zápasu jsme vstoupili špatně. První třetina se nám ve spoustě ohledů nepovedla. Soupeř vstřelil relativně jednoduché branky z naší nepozornosti a neplnili jsme, co jsme si řekli. Chodov se tak dostal do komfortního vedení a o to je cennější, že jsme se dotáhli,“ uvedl po utkání brněnský kouč Marek Fiala.

Hattrick Brno - Florbal Chodov 6:7

Třetiny: 0:2, 4:2, 2:3. Branky a nahrávky: 23. Fuchs, 30. Nagy (Juhaňák), 31. Ondráček (Juhaňák), 36. Brom (Ondráček), 49. Coufal (Juhaňák), 60. Brom (Sládeček) – 4. Ondrušek (Sýkora), 19. Ondrušek (Sýkora), 21. M. Vávra (Doubek), 36. Majer (Eremiáš), 45. M. Vávra (Sýkora), 50. M. Vávra (Sýkora), 50. J. Koutný. Vyloučení: 3:5. Využití: 4:0. Diváci: 208.

Hattrick: Kolajta (Kuhn) – Brom, Zach, Kostka, Hrazdira, Sládeček, Horák, Procházka, Fuchs, Coufal, Juhaňák, Slezák, Dvořák, Nagy, Ondráček, Vlach, Máček, Hemerka, Hronek.

Brzy se začala situace obracet. Kapitán Marek Fuchs snižoval na 1:3 a domácí tlak pokračoval. Chodov se nechal třikrát vyloučit a dostal tři góly. Hattrick tak předvedl fantastický obrat, jenže Chodov se přece jen trefil z protiútoku a dorovnal na 4:4.

V poslední fázi Chodov působil lépe než Hattrick. Celkově si tak vytvořil dostatečný náskok a zdálo se, že jde za výhrou. Závěr ale vyšel pro změnu Brňanům a dotáhli se na nejtěsnější rozdíl ve skóre. Hostující tým ovšem remízu nepřipustil a odvezl si domů všechny body. „Celkově se zápas vyvíjel tak, že díky dobrým přesilovkám jsme si soupeře nachystali, abychom ho mohli doklepnout. Ve třetí třetině jsme bohužel nevyřešili dobře naše situace a Chodov dal rozdílové góly. I když jsme na konci tlačili, už to nestačilo,“ posteskl si Fiala.

V tabulce nejvyšší soutěže patří Hattricku po pátém kole deváté místo, Chodov je třetí. „Meziročně jsme se zlepšili. Loni jsme tady bod nechali, zatímco letos jsme si odvezli všechny tři – teď to hodně zlehčuji. Věděli jsme, že půjde o těžký zápas a Hattrick hrál velmi dobře. Asi se hodně trápíme a bylo to vidět. Celkově jsme rádi, že vezeme výhru, ale máme na čem pracovat,“ uznal trenér vítězného Chodova David Podhráský.