Superligový Hattrick zbrojí na novou sezonu v nejvyšší soutěži. Po Kolajtovi s Juhaňákem přichází další zvučná posila. Z Otrokovic přivedl management Hattricku ostříleného ofenzivního beka - Matěje Kostku.

Matěj Kostka přestoupil do Hattricku Brno z Otrokovic. | Foto: archiv klubu

Přestupu do Hattricku nahrával fakt, že hráč má dlouhodobý vztah k Brnu. „V minulosti hrál za jiný brněnský klub a díky tomu, že zde pracuje, bylo na místě jej oslovit,“ řekl trenér Marek Fiala. Co se týče aspektů, ve kterých bude Kostka klíčovou posilou, vyzdvihl kouč jeho přístup a motivaci do hry. „Zároveň přinese nespornou kvalitu a zkušenosti do týmu,“ vystihl Fiala.