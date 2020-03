Výkonný výbor České florbalové unie v pátek rozhodl o ukončení aktuálního ročníku ve všech soutěžích. Mužská superliga i ženská extraliga tak zůstanou pro příští sezonu ve stejném složení, nikdo nesestoupí ani nepostoupí.

Díky tomu si setrvání v nejvyšší soutěži zajistili florbalisti Hattricku, kteří hráli v prvním kole play-out s Českou Lípou vyrovnaně 1:1 na zápasy. „Současná situace je velmi ojedinělá a všechno kromě zdraví musí jít stranou. Samozřejmě je škoda, že jsme si udržení nevybojovali na hřišti. Sérii proti České Lípě jsme měli dobře rozehranou. Věřil jsem, že ji zvládneme. Jsem rád, že si v příští sezoně zahrajeme superligu, ale nejdůležitější je v tuhle chvíli zdraví,“ měl jasno nejproduktivnější hráč Hattricku Luděk Ondráček.

Síla týmu

Stejným způsobem uhájily extraligovou příslušnost hráčky Bulldogs, které vedly v prvním kole play-out 2:0 na zápasy proti Liberci. „Ukončení sezony tímto způsobem mě moc mrzí. Vůbec si to ještě nepřipouštím. Věřila jsem v sílu týmu a těšila se na výjezd do Liberce. Na pocit posledního vyhraného zápasu v sezoně. Doufám, že současná opatření pomůžou ke zvládnutí situace a florbal nám bude zase brzy přinášet radost,“ neskrývala zklamání obránkyně Bulldogs Anna Bachratá.

A zklamaní byli i její kluboví kolegové, kteří ve čtvrtfinále play-off druhé nejvyšší soutěže vedli 2:0 na zápasy proti Havířovu. Vzhledem k tomu, že letos žádný prvoligový klub nepostoupí mezi elitu, musí se o návrat do superligy porvat v příští sezoně. „Chtěli jsme se vrátit do superligy a bohužel jsme o tu možnost bez vlastního přičinění přišli. Kdybychom si to prohráli na hřišti, je to jiné. Ale to je život. Sport teď není nejdůležitější,“ hledal jen těžko slova trenér Bulldogs David Kyzlink.

Florbalistky Židenic zase přišly o možnost poprvé v klubové historii proniknout do semifinálových bojů. V prvním kole play-off vedly nad pražskými Tigers 2:0 na zápasy. „Za dané situace je ukončení soutěží zcela pochopitelné a všichni toto rozhodnutí respektují. Pokud jde o zdraví, sport musí jít stranou,“ uvedla židenická koučka Petra Prouzová.

Její svěřenky tak alespoň vyrovnaly klubové maximum ze sezony 2014/2015. Konečné umístění se odvíjí od postavení v tabulce po základní části, kterou Židenice zakončily na pátém místě. „V klubu jsme nastavili cestu, kterou chceme jít. Věřím, že bez ohledu na způsob ukončení sezony, je letošní výsledek povzbuzení a motivace do další práce,“ dodala zkušená lodivodka.

Postup na Pohár mistrů

Vzhledem ke skutečnosti, že týmy nedokončily fázi vyřazovacích bojů, nebudou v letošní sezoně stanoveni mistři jednotlivých soutěží. Právo startovat na Poháru mistrů, kde se každý rok střetávají vítězové české, švédské, finské a švýcarské nejvyšší soutěže, udělil výkonný výbor České florbalové unie vítězům základní části. V případě mužské superligy Mladé Boleslavi, v ženské extralize pak Vítkovicím.