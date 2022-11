O vítězství jedenačtyřicetileté brněnské legendy nad o osm let mladším slovenským policistou nebylo po třech kolech podle pravidel K-1 pochyb. „V týdnu před zápasem jsem byl trochu nemocný, do úterý jsem pořádně netrénoval, takže jsem první kolo začal zvolna. Oťukával jsem si ho, soupeř něco zkoušel. Trenér mi řekl, ať do toho ve druhém kole šlápnu a chybělo pár vteřin, abych zápas ukončil před limitem,“ líčil Hron.

Ve druhém kole bitvy ve váze do 96 kilogramů jasně dominoval a Barteka dvakrát poslal k zemi, přesto jej neknokautoval. „Jasně že mě to trochu štve, mohl jsem vyhrát před limitem, chyběl malinkatý kousíček. Měl jsem však předtím dvě porážky a nechtěl jsem udělat chybu. Věděl jsem, že soupeře musím porazit,“ uvedl.

Hrona uštkl jeho chřestýš, místo za lékařem šel trénovat. V sobotu zápasí v Brně

Bartek je první šampion organizace Professional Muaythai League, jenže sbírce světových a evropských titulů Hrona se výčtem úspěchů ani nepřibližuje. „Je to dobrý kluk, známe se a chovám k němu respekt. Po zápase jsme v klidu pokecali, ale sportovně u nás funguje ješitnost. Musel jsem ukázat, že Chřestýš nepatří do starého železa,“ usmál se brněnský ranař, jehož přezdívka souvisí se zálibou v chovu jedovatých hadů.

V tomto duelu měl jednoznačně navrch díky tlaku, přehledu a zkušenostem. „Byl silný v klinči, ale nic zásadního neudělal. Slyšel jsem spekulace, že kdybychom šli v malých rukavicích, byl zápas jiný. To jsem nechtěl kvůli možnému zranění, protože za měsíc mě čeká zápas v Istanbulu, na který mám půl roku podepsanou smlouvu. Myslím, že bych vyhrál stejně i v malých rukavicích, možná i dřív. Když nabídka zase přijde, půjdu zápasit klidně v malých,“ pronesl brněnský rodák.

Hrona potěšila atmosféra v hale Vodova, byť návštěvu ovlivnily podzimní školní prázdniny. „Přišlo snad kolem tří tisíc lidí a atmosféra byla super. Spousta známých, co mi většinou fandí, však odjela pryč s rodinami,“ poznamenal.

PÍCHNUTÍ DO OKA

V jednom ze zápasů RFA 5 měl také svěřence z Hron gymu a Gauny teamu. Jiří Jaroš však od Dawida Rozaka z Polska utržil neúmyslný zásah prstem do oka a nemohl pokračovat. Duel skončil bez vítěze. „Jirka to ukončil a udělal dobře, mohlo dojít k vážnějšímu zranění. Něco podobného se mi stalo v Oktagon Underground s Mitričem, kdy mě píchl do oka a od té doby na něj blbě vidím, přitom je to rok a půl. Poškrabaná rohovka není nic příjemného. Nebylo to schválně, v malých rukavicích se to sem tam stane,“ podotkl Chřestýš.

Hron od loňského dubna čekal na pokračování turnaje Road To One. Když dvakrát vyhrál při pyramidě v Praze, postoupil do dalšího kola, které se mělo konat na závěr roku v Singapuru. Pořadatelé jej přesunuli na letošní červen do Amsterdamu, ale ani tam se nedočkal a čekat už nechce. „Nejenže turnaj třikrát přesunuli, ale pak mi změnili i váhovou kategorii. Takhle se to prostě nedělá. Navíc zavolali, abych zápasil za takové peníze, že bych musel být blázen,“ kroutil hlavou.

Přitom ho lákalo, aby si na sklonku kariéry vybojoval smlouvu se silnou asijskou organizací One Championship. „To by mě zajímalo, ale možná bych je musel kontaktovat přímo. Česká kvalifikace vypadala hezky, i jinde po světě vyhráli různí zápasnici, ale ten kdo má akci pod palcem, nebyl schopný dotáhnout vše do konce,“ mrzelo Hrona.

Thajboxer Hron ve Žlutých lázních padl a přemýšlí o konci

V turecké metropoli se 9. prosince utká s nizozemskou ikonou Errolem Zimmermanem, s nímž se dvakrát střetl ještě v nižší váhové kategorii. Jednou vyhrál Hron, podruhé Zimmerman. Od jejich bitev uplynulo osmnáct let. „Máme to 1:1, půjde o náš třetí zápas a nejspíš bude Errolův poslední v kariéře. Je to velký člověk, který má za sebou spoustu dobrých soubojů,“ vyhlížel bitvu s šestatřicetiletým sokem.

Hron zatím nastřádal 126 zápasů v profesionálním ringu. A tuší, že už jich moc nepřidá. „Vypadá to, že možná skončím příští rok. Chybí mi čtyři zápasy do sto třiceti, chtěl bych je dotáhnout a pak se asi vykašlu na aktivní kariéru,“ odtajnila legenda české bojové scény.