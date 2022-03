„Po opatrném začátku nám chvilku trvalo, než jsme se dostali do hry. Rozjeli jsme se až po vstřelení gólu, i když Brno poté dokázalo srovnat na 1:1. Následoval pravděpodobně klíčový moment, kdy hosté neproměnili penaltu a my následně využili desetimetrový kop. Otazník visí nad Michalem Hůlou, který po zásahu do hlavy musel střídat. Pevně ale věřím, že do pondělí bude v pořádku," řekl po úterním duelu asistent hlavního trenéra Guimaraese Tomáš Künzl.