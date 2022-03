Za výhru v derby „sezonní“ menu. Nosánky nahoru ale nemáme, říká Matocha z Líšně

Rozhodující vítězství Svarogu řídili především zahraniční hráči týmu. Dvakrát se prosadili Rodriguinho a Felipinho, po gólu pak přidali William a Adriano. „Jsme moc rádi, že jsme to i potřetí zvládli. Začátek zápasu nám vůbec nevyšel, prohrávali jsme po hloupé chybě. Poté jsme sice dokázali vyrovnat, ale pak na nás padla deka, nemohli jsme se dostat do hry. Naštěstí nám to tam ještě do poločasu začalo padat a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,” těšilo Tomáš Künzla, asistenta hlavního kouče Guimaraese. Jeho svěřence v semifinále nejspíš čeká Plzeň, která má zatím pod kontrolou sérii s Libercem, vede 2:0 na zápasy.

Svarog FC Teplice - Helas Brno 6:4 (5:3). Branky a asistence: 6. Rodriguinho (Agostini), 17. Felipinho (Diece), 18. Felipinho, 19. Rodriguinho, 20. William (Rodriguinho), 25. Adriano (Felipinho) – 5. Cupák, 10. Cupák (Mužík), 12. William (vla.), 26. Mužík (Cupák).