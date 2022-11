Brněnské Šelmy přitom na palubovce favorita začaly výborně, první sadu ovládly 25:18. Jenže pak už začal úřadovat Prostějov. „První set byl z naší strany výborný na servisu, i celkově šlo o dobrý a bojovný zápas. Nemáme z něho nakonec ale ani bod, na to, jak jsme hrály ze začátku dobře, jsme to pak samy pokazily zbytečnými chybami při lehkých balonech,“ hodnotila zklamaně pro klubový web kapitánka Ivona Marková.

Svěřenkyně trenéra Ondřeje Bouly výrazně nepropadly ani v jednom dějství, za aktuálním mistrem příliš nezaostávaly. V rozhodujících momentech však byly lepší domácí hráčky. „Je to škoda. Měli jsme na to, abychom tady uhráli nějaký bod. Ale když šlo do tuhého, tak soupeřkám hodně pomohly dvě Brazilky útokem,“ vyzdvihl Boula vliv prostějovských cizinek.

Zdramatizování zápasu byly Šelmy nejblíže ve čtvrtém setu, kdy vedly 9:6, nezvládly však koncovku. „Když šlo do tuhého, tak jsme neměli nikoho, kdy by míče složil a dával tím týmu potřebnou energii. Vyšel nám jen první set, od druhého jsme se po domácích bodových sériích dostávali opakovaně dolů a pod tlakem s tím těžko něco dělali,“ dodal kouč Šelem.

CHYBĚLY SÍLY

Naopak volejbalistky KP Brno byly před utkáním v Olomouci mírnými favoritkami. Svou úlohu však nenaplnily a padly jasně ve třech setech. „Olomouc si vítězství zasloužila, na nás už bohužel dolehlo herní vytížení, protože tento trip pěti venkovních utkání a třiadvaceti odehraných setů byl pro nás obrovsky náročný,“ popsal královopolský trenér Erik Nezhoda.

Ten poukázal na fakt, že KP všech úvodních pět utkání nové sezony odehrálo v nahuštěném programu na palubovkách soupeřů. Olomouc toho perfektně využila a měla navrch prakticky v celém zápase. „Bohužel nic nefungovalo tak, jak mělo. Nedařilo se nám zatlačit soupeřky ani na servisu ani v útoku a nakonec nám odešla přihrávka. Na začátku sady si Olomouc vždy udělala bodový náskok a my praktický celý zápas jen doháněly,“ podotkla kapitánka KP Daniela Digrinová.

Z prohry se Královopolanky musí rychle oklepat, už v sobotu je čeká první domácí utkání v novém ročníku. Od půl sedmé večer přivítají poslední Šternberk. „Upínáme už na utkání naši pozornost, potřebujeme se co nejlépe připravit,“ tušil Nezhoda.

Své utkání v sobotu odehrají i Šelmy, které ale zůstanou na cestách, od sedmi hodin večer nastoupí na hřišti Přerova.