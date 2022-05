Historický úspěch. Jihomoravský fotbalový výběr do 14 let byl druhý v Bělehradě

Ve druhém zápase nastoupil BK Lions Jindřichův Hradec proti USK Praha. V závěru Jindřichohradečtí dotahovali desetibodový náskok USK, ale nakonec podlehli 82:83.

V nedělním prvním zápase nastoupily Sokol Pražský a Jindřichův Hradec. Přestože zápas skončil rozdílem šestnácti bodů, dlouho nebyl rozhodnutý, až v závěru Lions Jindřichův Hradec utekl ve skóre a radoval se z bronzových medailí po konečném výsledku 92:76.

Konečné pořadí MČR kadetů 2022:

1. USK Praha

2. Tygři Brno

3. BK Lions Jindřichův Hradec

4. Sokol Pražský

Do finálového zápasu nastoupili domácí Tygři proti USK Praha. Začátek byl vyrovnaný, ale na konci první čtvrtiny se utrhli hráči USK. Do výraznějšího vedení se dostalo USK na konci druhé čtvrtiny, kdy uteklo na rozdíl deseti bodů. Tygři se nevzdávali, bojovali a několikrát stáhli rozdíl ve skóre a vypadalo to, že dojde ke zvratu.

USK si ovšem náskok stále udržovalo a nakonec slavilo zisk zlatých medailí po výsledku 79:67. „Slavnostního zakončení se zúčastnili český reprezentant Patrik Auda, který přiletěl z Japonska, Jirka Okáč a taky velký fanoušek našeho klubu Bolek Polívka. Zápasy mistrovství České republiky se musely líbit, byly vyrovnané, napínavé a všechna družstva předvedla, že po dvou covidových letech basket nezahálel a je u nás na vysoké úrovni,“ uvedl organizační pracovník mládeže Tygrů Brno Petr Mazálek.

Pro Tygry Brno je zisk stříbrných medailí další velký úspěch a úspěšné zakončení sezony, kdy v kategorii do čtrnácti let skončili na mistrovství republiky na pátém místě a v kategoriích do patnácti a devatenácti let na čtvrté příčce v České republlice. „Také v minižákovských kategoriích se Tygříci zúčastnili závěrečných turnajů. Ač klub funguje teprve sedm let, tak se pod vedením Vladimíra Paunoviče stále více zviditelňuje,“ zmínil Mazálek.