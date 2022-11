Kolaps Komety v Pardubicích. Před koncem vedla o dva góly, ale stejně zas padla

Domácí se nakonec oklepali a poslední dvě čtvrtiny ovládli, na výhru to však nestačilo. „Jsem rád za druhý poločas, kdy jsme ukázali, že s Nymburkem jde hrát. Mohutně jsme dotahovali, ale čas byl proti nám. Herní výkon na obranné polovině každopádně dobrý nebyl a chyby si s kluky rozebereme,“ doplnil Růžička.

Basket Brno - ERA Basketball Nymburk 104:111

Čtvrtiny: 20:30, 25:31, 36:31, 24:19.

Body: Chatman 26, Mishula 23, Půlpán 16 (6 doskoků, 6 asistencí), Puršl 14, Bálint 9, Körner 8, Krakovič 4, Svoboda 2, Křivánek 2 – Klassen 35, Watson 20, Lockett 15, Simmons 12, Palyza 11, Kříž 10, Ivanauskas 5, Tůma 3.

Radost měl hlavně z mohutné divácké podpory. „Jsem za ni moc rád. Že v Brně přijde v desátém kole tisíc lidí na basket, to je jeden z mimosportovních cílů, na kterém v klubu pracujeme. Myslím, že je to souhrn víc faktorů. Spousta lidí nepřišla jen na nás, ale na Nymburk, který má mnoho kvalitních domácích i zahraničních hráčů a také brněnskou legendu Petra Bendu, kterého tady vždy všichni rádi vidí. Oba týmy šly do zápasu se stejnou bilancí, byl to souboj o první místo a roli hrál také víkendový termín – předchozí zápasy jsme hráli ve středu,“ vyjmenoval.

Nejproduktivnějším hráčem domácích byla letní posila Kameron Chatman. Proti dlouholetým vládcům soutěže si Američan připsal hned šestadvacet bodů. „Vyšívali jsme na něm celé léto. Na jeho pozici jsme dlouho skautovali hráče, trh byl navíc letos abnormálně obrovský, my ale hledali někoho s evropskou zkušeností. Viděli jsme mnoho jeho zápasů, telefonovali s ním, agentem, bývalými spoluhráči i trenéry,“ přiblížil Růžička.

Poctivá rešerše se jihomoravskému klubu vyplatila. V průměru má zatím 17,3 bodů na zápas, za což mu napříč soutěží patří devátá příčka. „Je pro nás výhra nejen proto, že je lídrem statistik, ale je také příkladem pro mladé české hráče. Sám si objednává extra čas na hale, chodí třeba v deset hodin večer ještě pilovat střelbu. Maká na sobě, je nesmírně soutěživý a v každém zápase chce pomoci týmu. Takového hráče si přeje každý trenér. Je důležité, aby cizinec zapadal po herní i lidské stránce a tady se to povedlo,“ vyzdvihl přínos svěřence.

Po deseti odehraných utkáních je brněnský Basket v tabulce třetí. Klub nesrazila ani epidemie zranění a nemoci ze začátku října, kdy nebyl schopen poskládat ani základní sestavu. Brno zatím padlo jen třikrát, včetně aktuálního duelu s Nymburkem. „To období bylo nepříjemné, ale popasovali jsme se s tím víc než dobře. Výsledky hovoří sami za sebe. Když někdo vypadne, jsme schopní jej nějak nahradit, což je dáno dlouhodobě velmi dobrou prací s mládeží. Dorůstají nám kluci ročníků 2002 až 2005, jsou normálně členy A týmu, takže jimi můžeme někoho nahradit. Snažíme se pracovat koncepčně,“ uzavřel Růžička.

JAROSLAV GALBA