Plavání považuje spousta lidí za balzám na duši, příjemný relax, u kterého se pořádně uvolní. Mám sice rád plavání takzvaně na „paní radovou“ někde na koupališti, pohodu s hlavou nad vodou, ale když s brýlemi na očích jen sleduji černou čáru uprostřed bazénu, rozhodně si to neužívám.

Svatopluk Buchta (vlevo) a Jaroslav Kára v La Piscine Museum. | Foto: Martin Straka

Možná proto, že to je do jisté míry umění. Nikdy mi moc nešlo splývání, volně ležet na hladině a unášet se proudem. Obdivoval jsem mou babičku, která si tak na hladině hověla, stejně jako další lidi. Já to neumím, ve vodě si neodpočinu, stejně mi zůstalo zapovězené umění ladného, dlouhého tempa, kdy plavec nemá žádný odpor, jen se klouže po vodě.