Česká futsalová reprezentace odehraje doslova na Velikonoce dva klíčové zápasy o postup na Mistrovství světa 2020 ve futsalu, které pořádá v září Litva.

Český futsalista Radim Záruba (vpravo) bojuje o míč s rumunským soupeřem. | Foto: Ivana Hošková

První zápas bude 8. dubna v chorvatském Osijeku a rozhodující bitva se odehraje v brněnské hale Vodova v neděli 12. dubna od šesti hodin večer. „Hráči i realizační tým se chtěli vrátit do Brna a dokončit to, co začali při elitní fázi kvalifikace,“ řekl předseda Svazu futsalu České republiky Otakar Mestek.