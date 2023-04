Parádně vstoupili čeští futsalisté do baráže o postup do elitní skupiny kvalifikace o světový šampionát. Svěřenci trenéra Tomáše Neumanna v brněnské hale Vodova v pátek porazili Litvu 5:2.

Futsalová baráž v Brně mezi ČR a Litvou. | Video: Sabir Agalarov

Ve čtvrté minutě se krátce po sobě prosadili Michal Seidler a Lukáš Rešetár, v jedenácté minutě zvýšil Pavel Drozd. Za hosty ještě do přestávky snížil Vladimir Derendiajev, ale po pauze český výběr odskočil brankami Jiřího Vokouna a Pavla Drozda. Litva už jen snížila gólem Edgarse Baranauskase.

Odveta se uskuteční v úterý v litevském městě Kėdainiai. „Před zápasem bychom tento výsledek určitě brali. Velká škoda té poslední inkasované branky vzhledem k průběhu celého utkání, protože celý zápas jsme měli pod kontrolou. Třígolový náskok do odvety je hodně slušný. Tentokrát mi to tam padalo, tak jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Litva hraje hodně důrazně, tak se na to musíme do odvety připravit," řekl Pavel Drozd, který v utkání zaznamenal dva góly a nahrávku.

ČR - Litva 5:2

Poločas: 3:1. Branky a nahrávky: 4. Seidler (Vahala), 4. Rešetár (P. Drozd), 11. P. Drozd (Slováček), 26. Vokoun (P. Drozd), 35. P. Drozd (Vokoun) – 13. Derendiajev, 36. Baranauskas (Voskunovič). Rozhodčí: Jelić, Babić – Kramar (Chorv.). Diváci: 1076.

Česko: Vahala (Hůla) – Vokoun, P. Drozd, Slováček, D. Drozd, Künstner, Křivánek, Rešetár (C), Seidler, Bína, Holý, Vnuk, Buchta.

Litva: Macenis (Čirba) – Voskunovič, Zagurskas (C), Sendžikas, Baranauskas, Vysylius, Derendiajev, Bučma, Ulberkis, Reimaris, Osauskas, Samsonik, Sipavicus.