Ještě v dubnu se Brno a tamější hala ve Vodově ulici Starez Arena zdály být místem pro futsalovou reprezentaci zaslíbeným. Národní tým tam sehrál úspěšnou baráž o postup do elitní kvalifikace o mistrovství světa proti Litvě, když vyhrál 5:2. Situace se ale změnila.

Česká futsalová reprezentace si v dubnové baráži v Brně poradila s Litvou 5:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Všichni futsalisti jezdí do Brna rádi. Hala je unikátní, nejlepší v celé soutěži se skvělou palubovkou. Vždy přijde hodně lidí a hraje se nám skvěle. Každý si chtěl zvolit Brno jako svou základnu,“ dušoval se tehdy brankář reprezentace Ondřej Vahala.

O čtyři měsíce později nastal svár. Reprezentace sice díky výhře v Brně do elitní skupiny kvalifikace o světový šampionát postoupila, na jihu Moravy se ale nepředstaví.

Národní tým si přitom měl v Brně 11. října zahrát prestižní souboj s Itálií. Ve stejném termínu se ale v brněnské hale nakonec odehraje kvalifikační skupina volejbalové Ligy mistrů, jejíž pořádání připadlo před dvěma týdny losem tamnímu ženskému celku KP Brno. Ta dostala přednost.

Fanoušci s vedením Zbrojovky? Grilování se nekonalo, došlo i na poděkování

„Situace se mi komentuje dost špatně. Už při jarní baráži s Litvou vznikaly problémy s termínem v hale,v němž bychom utkání odehráli. V současné kvalifikaci jsme Brnu nabídli termíny a možný byl pouze ten říjnový proti Itálii. Potvrdili jsme ho na UEFA i soupeři. Začali jsme si akci chystat organizačně i logisticky do Brna. Řešili jsme letenky do Itálie z Vídně a další věci. V hale ale dali přednost volejbalové Lize mistrů, tudíž se tam futsalová kvalifikace neodehraje,“ vyjádřil se předseda českého futsalového svazu Radek Lobo.

Toho vzniklá situace popudila. „Vnímáme fanoušky na sociálních sítích, kteří si Brno moc přáli. My také. Odehráli jsme tam skvělé zápasy před parádní kulisou. Určitě nebudeme dělat uražené, ale tuhle věc by si měli řešit sami fanoušci se svým městem. Pokud je hala města, a lidé, kteří ji spravují, nám řeknou, že je futsal nezajímá, tak je to na brněnských fanoušcích, aby je přesvědčili, že o futsalový národní tým stojí,“ přisadil si Lobo.

Šikovný Nigerijec pryč ze Zbrojovky? Kolem Alliho krouží Budějovice

Zástupci společnosti Starez, která halu v Králové Poli provozuje, se proti Lobovým slovům ostře vymezili. „Toto nepravdivé tvrzení poškozuje naši společnost i Starez Arenu. KP Brno bylo pořadatelství určeno losem, což klub nemohl ovlivnit. Termín turnaje nelze posunout, a pokud by pořadatelství klub odmítl, hrozí mu vysoké finanční sankce a vyloučení na tři roky z pohárů. Ze sportovního hlediska, a především proto, že se jedná o domácí klub, který ve Starez Areně Vodova působí celoročně a již několik let, nepřicházelo v úvahu turnaj neuspořádat,“ uvedla mluvčí společnosti Michaela Dittrichová.

Podle předsedy největšího futsalového klubu v Brně Helasu Jana Loupa rozhodli zástupci haly správně. „Je velká škoda, že nebude futsalová reprezentace v Brně, ale podle mě rozhodli dobře. Brněnský klub má hrát v Brně. A problém taky je, že hala není jenom pro sport, alei pro kulturu. Nějaký promotér si tam domluví rok dopředu akci, a potom už z ní necouvne. Pak je problém s obsazenosti. Proto zaplať Pán Bůh, že už se staví třetí hala,“ dodal Loup.

Národní tým tak sehraje kvalifikační zápasy o šampionát v Plzni a v Praze.