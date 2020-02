Jsi David, nebo Pavel? Jejich spoluhráči si často lámou hlavu, na koho vlastně mluví. „Stává se, že mě kluci osloví Davide. V reprezentaci, když se potkáme na srazu jednou za měsíc, má většina problém. V Chrudimi, kde se vidíme pravidelně, nás poznávají,“ usmívá se Pavel.

Krok po kroku kráčí neustále spolu. Oba začínali jako junioři v Chrudimi, poté se přesunuli do dospělého týmu Mados Hradec Králové. „K futsalu jsme se dostali z velkého fotbalu. Hráli jsme v juniorce v Hradci Králové a kluci nám řekli, že v Chrudimi jich je málo, ať si jdeme zahrát. Narychlo nám udělali registračky a jeli jsme na první turnaj,“ popisuje začátky David.

Českému futsalu vyrostla nová generace. Za patnáct let u reprezentace vsadil trenér Tomáš Neumann pro kvalifikaci na letošní světový šampionát na nejmladší výběr. Čtyřiadvacetiletí Drozdové, kteří nyní bojují o titul v prvoligové Chrudimi, se poprvé v národním dresu představili před čtyřmi lety. „Byl to rychlý skok. Odehráli jsme jednu sezonu v Hradci, hned šli do Chrudimi a naskočili do reprezentace. Za tu šanci jsme strašně rádi,“ říká David.

Ten zaznamenal v českém týmu 51 startů a trefil se dvanáctkrát, Pavel odehrál 34 zápasů a vstřelil o dvě branky míň. „Asi není lepší zážitek než oslavovat gól s bráchou. Trávím s ním odmala každý den, klape nám to na hřišti i mimo něj,“ pochvaluje si Pavel.

V Chrudimi, kde podepsali v lednu nové dvouleté smlouvy, nastupují po boku čtyř Brazilců. V závěrečném duelu kvalifikace s Kazachstánem čelili rovněž čtyřem Jihoameričanům, jeden z nich byl i nejlepší brankář světa Leonardo Higuita. Pavel nastoupil jen na poslední minuty, ovšem David hlídal trio špičkových hráčů v poli od začátku. Češi prohráli 2:5 a všechny góly zařídili právě dva naturalizovaní futsalisté. „Na tréninku v Chrudimi nám dávají brazilští spoluhráči školu, snažíme se je bránit, ale tohle se nedá srovnávat. Brazilci v Kazachstánu patří k nejlepším na světě,“ vypráví David.

Český tým s Drozdy v nominaci na šampionát přímo nepostoupil. Skončil druhý a o místenku do Litvy se porve v baráži, kde se postaví Chorvatsku. První utkání se odehraje 9. dubna zřejmě v Osijeku, do odvety vstoupí Češi o tři dny později pravděpodobně opět v Brně. „Dostat se do baráže je úspěch, navíc z tak vyrovnané skupiny (Kazachstán, Rumunsko, Slovinsko – pozn. red.). Samozřejmě po úvodních výhrách mrzí, že jsme neskončili první,“ shodují se dvojčata, pro která by premiérová účast na mistrovství světa znamenala další splněný cíl.

Rumunská fraška

Šanci na přímý postup české reprezentace už před zápasem s Kazachstánem snížil podivný zkrat Rumunska. I prohra o dvě branky s Kazachy by poslala český tým rovnou na světový šampionát, Rumuni však v utkání se Slovinskem promarnili tříbrankové vedení v posledních dvou minutách. Přitom ještě osmadvacet sekund před závěrečnou sirénou vedli o dva góly, Slovinci ztrátu smazali za pouhých sedm vteřin. Češi tak museli v rozhodujícím duelu uhrát aspoň bod.

Rumunům se po totálním selhání přímá cesta na mistrovství světa uzavřela úplně. Pro postup do baráže však potřebovali, aby český celek neprohrál. Jenže domácí výběr podlehl Kazachstánu 2:5, a Rumuni tak obsadili v brněnské skupině až třetí místo. Na světový šampionát do Litvy v září zavítají maximálně jako diváci.

PAVEL ŠŤASTNÝ