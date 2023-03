Hokejová Kometa se s pražskou Spartou ve čtvrtfinále extraligy nakonec neutkala, šlágr mezi brněnským a pražským klubem se ale přece jen uskuteční. Fustalisté Helasu v pátek od osmi hodin večer zahajují čtvrtfinálovou sérii první ligy hranou na tři výhry na palubovce Sparty a chtějí po letech postoupit do semifinále české nejvyšší soutěže.

„Chtěli jsme začínat play-off doma, což se nepovedlo, ale tentokrát jsme na rozdíl od minulých let dostali do čtvrtfinále přívětivějšího soupeře. Sparta sice má svou kvalitu, ale už to není jak v minulosti, kdy vyhrála titul nebo hrála Ligu mistrů," poukázal hvězdný brněnský futsalista David Cupák na fakt, že Sparta naposledy přešla přes čtvrtfinále před čtyřmi lety.

Posílený Helas avizoval útok na semifinále už před sezonou, v základní části nakonec obsadil páté místo pět bodů právě za čtvrtou Spartou. „Myslel jsem, že budeme o příčku výš, když skončily Teplice. Některé zápasy jsme měli dobré, jiné se absolutně nepovedly, ale tento tým je poskládaný tak, aby se dostal do semifinále. Je to padesát na padesát," přesvědčoval předseda brněnského klubu Jan Loup.

„Určitě jsme silnější než minulé sezony, vrátil se Honza Havel a přišel Martin Zdráhal, kteří hráli Ligu mistrů. Máme vhodně doplněný kádr, bohužel také nějaká zranění. Rozdáme si to na férovku," přesvědčoval Cupák.

V posledním vzájemném zápase před dvěma měsíci Brňané porazili na domácí palubovce pražského soka 3:2. A tak už se těší i na domácí bitvu v hale ve Vodově ulici, která se uskuteční v pondělí od půl osmé večer.

„Strašně mě mrzí, že bude kolidovat s šestým čtvrtfinálovým zápasem Komety v play-off. Věřím ale, že i tak přijde dost lidí. Futsal hraje v Brně hodně lidí a tohle je takový futsalový svátek, Vánoce, zvlášť když přijede i Sparta," podotkl Loup.

Helas se na play-off naladil výhrou 3:0 nad šestým Mělníkem, Sparta prohrála na palubovce druhé Chrudimi 1:3. V předešlých třech play-off Helas narazil ve čtvrtfinále vždy na Teplice, s nimiž neuhrál jediný zápas. Sparta v posledních dvou play-off vypadla ve čtvrtfinále se Slavií, přes čtvrtfinále naposledy prošla v roce 2019, kdy padla ve finále s Chrudimí.

Program série

1. zápas v pátek 24. března od 20.00 v Praze:

Sparta Praha - Helas Brno

2. zápas v pondělí 27. března od 19:30 v Brně:

Helas Brno - Sparta Praha

3. zápas v pátek 31. března od 20.00 v Praze:

Sparta Praha - Helas Brno