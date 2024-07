Velké změny hlásí Helas Brno. Od založení tradičního prvoligového klubu v roce 1982 v jeho čele stál Jan Loup, po 42 letech už to však neplatí. Majitele a předsedu střídá nové pětičlenné vedení, v němž získali většinu zástupci celku Orel Řečkovice. Zároveň dojde i k propojení akademií obou brněnských klubů. „Můj srdcový klub jsem se rozhodl předat lidem, kteří mají drajv, nadšení a kladou důraz na kvalitní práci s mládeží,“ podotkl Loup.

Od založení před více než čtyřiceti lety byl Helas pevně spojený s Loupovým jménem, který v klubu plnil roli majitele a předsedy. Poté, co po devatenácti letech brněnský celek dovedl do semifinále první ligy, se však rozhodl pro změnu.

Vedení Helasu se nově ujme pětice odborníků, která má zajistit další růst klubu. O fungování sportovního úseku se budou starat hlavní trenér Helasu Tomáš Galia a legenda klubu David Cupák, který by se po skončení hráčské kariéry měl stát novým předsedou. Další pravomoci si rozdělí Petr Bořecký, Petr Havlík a Petr Lesenský.

„Oficiální změny ve vlastnické struktuře Helasu Brno chystáme na začátku sezony. Už nyní se ale vytváří společné pracovní týmy pro oblast sportovního vývoje, dotací, marketingu či trenérského vzdělávání,“ popsal vedoucí řečkovické futsalové akademie Lesenský, který se stará o strategické propojení obou klubů.

Provázání s Orlem Řečkovice, který pod názvem Fakademie vybudoval největší futsalovo-fotbalovou akademii v České republice, má pro Helas být dalším krokem dopředu. „Řečkovická akademie je unikátní a jsem přesvědčený, že díky spojení s naší tradiční značkou, zkušenostmi a infrastrukturou může vzniknout jeden z nejvýznamnějších futsalových projektů v Česku. Počítám s tím, že moje role v klubu už bude jen konzultační, mládí vpřed,“ předeslal Loup.

Spolupráce s Helasem, který se pravidelně dostává do vyřazovacích bojů v nejvyšší soutěži, má přinést výhody i pro řečkovický klub. Jeho dres aktuálně oblékají přibližně tři stovky mladých hráčů do patnácti let, akademii však hodlá ještě vylepšit.

„Pro příští sezonu jsme poprvé přihlásili celostátní dorostenecké a juniorské soutěže. Propojení s Helasem je pro nás logickým krokem, díky kterému získáváme důležitý kontakt s vrcholovým futsalem, který je potřeba pro motivaci nejlepších hráčů. Do budoucna neskrýváme ambici vychovávat futsalisty od amatérů až po vrcholové české reprezentanty,“ nastínil předseda klubu Orel Řečkovice Bořecký.