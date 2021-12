Vstupenky na nevšední sportovní zážitek stojí v síti Ticketportal pouhou stokorunu a diváci jejím zakoupením podpoří maséra futsalové a fotbalové reprezentace Vladimíra Mikuláše, který již několik let bojuje se zákeřnou nemocí ALS.

Žabiny vykročily za postupem v EuroCupu, v Maďarsku vyhrály o čtyři body

Předzápas obstará bitva univerzit a od osmi hodin večer se proti sobě postaví česká a slovenská futsalová reprezentace, čímž vyvrcholí Turnaj 4 zemí.

Český národní tým získal pro kamaráda Vladimíra Mikuláše 45 tisíc korun. „Symbolicky jsme vybrali tuto sumu, protože pár dní po páteční akci oslaví Vláďa pětačtyřicáté narozeniny. Máme radost, že se to povedlo. Vláďa je pro nás velký vzor,“ uvedl český reprezentant a pokladník týmu Michal Holý.

Návštěvníci se mohou těšit na autogramiádu a také dražbu, v níž bude podepsaný dres fotbalové star Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov.

Program akce

15.45: finále UFL Masarykova univerzita Brno vs. VŠB-TU Ostrava

17.30: Tým Vládi Mikuláše vs. Real Top Praha

20.00: Česká republika vs. Slovensko