Brněnský celek odehrál poslední soutěžní utkání před restartem ligy 5. října, kdy prohrál s Chrudimí 0:5. „Po tak dlouhé době nebyl problém s míčem, spíš nám chybělo zápasové tempo. To nám trénink určitě nenahradí,“ řekl Cupák.

Do něj se Helas vrátil teprve před měsícem. Navíc šestadvacetiletý futsalista si přes Vánoce naordinoval volno. „Přes svátky mám rád klid, vynechám všechny tréninky, nic moc nedělám a spíš jen chodím po návštěvách. Takže fyzička v zápase nebyla úplně ideální,“ usmál se Cupák.

Helas se v úterý představil na palubovce pražské Slavie, které podlehl 1:5. „Na zápas jsme čekali opravdu dlouho a vůbec jsme nevěděli, co od něj čekat. Předtím jsme moc netrénovali a navíc slávisti jsou profesionálové, makají pořád. Kondičně měli určitě navrch,“ uznal Cupák.

Na soupisce brněnského týmu se v utkání proti Slavii nacházelo jedenáct hráčů, soupeř jich měl k dispozici o tři víc. „Začátek ligy chceme rozprostřít na co nejvíc lidí, obměna kádru do pátečního zápasu v Teplicích bude asi velká. Chceme to rozdělit na dva týmy, aby nás na utkání necestovalo zbytečně moc,“ vysvětlil útočník Cupák.

Brňanům přichystal los náročný návrat do ligy. Po duelu s druhým celkem soutěže je v pátek čekají Teplice, v tabulce třetí tým. „Lepší je mít na začátek těžké soupeře, protože ještě nejsme pod tlakem, že musíme dělat body. S týmy, které na tom jsou bodově podobně jako my, chceme hrát, až budeme ve formě,“ pravil Cupák.

Jeho tým má nyní na programu především zápasy v týdnu, kdy většina hráčů z kádru chodí do práce. „Je to fakt těžký, když jedete tři hodiny do Teplic, domů se vrátíte ve dvě v noci a ráno na šestou jdete do práce. Není to ideální. Někteří kluci si berou na zápas i volno,“ podotkl Cupák, který se v této sezoně střelecky prosadil třikrát ve třech zápasech.

Helas se v neúplné tabulce nachází se třemi body z pěti zápasů na desátém místě. Rád by ovšem zaútočil na play-off, do kterého se probojuje osm nejlepších týmů. „Play-off se určitě nebráníme. Boj o šesté až osmé místo ale teprve nastane. Ukáže se, jak kdo poskládá mužstvo, protože se pořád testuje a hraje se v týdnu, kdy hráči mají civilní zaměstnání,“ dodal kouč Helasu Tomáš Galia.

První zápas po restartu mají za sebou i Žabinští Vlci Brno, kteří ve středu na palubovce Českých Budějovic vyhráli 5:1 a jsou sedmí.