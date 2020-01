Do Litvy postoupí přímo jen vítěz brněnské skupiny. Celek na druhém místě postoupí do baráže. Papírovým favoritem skupiny je Kazachstán, který má ve svém středu šikovné naturalizované Brazilce. Podobě se můžeme bavit i o Rumunsku. Bez Brazilců v sestavě pak bude o postup bojovat český tým a Slovinsko.

Do půlnoci 10. ledna si každý fanoušek může koupit výhodný balíček na všech šest zápasů turnaje. Ten stojí pouhých 210 korun. Majitelé členských karet Svazu futsalu ČR a děti do 15 let mají ještě navíc 50% slevu. Od 11. ledna budou v prodeji jen vstupenky na jednotlivé hrací dny za 100 korun. Lístky si můžete pohodlně zakoupit v síti Ticketporal.cz (přímý odkaz zde).

Kapitánem české reprezentace bude po zranění Lukáše Rešetára brněnský odchovanec Michal Seidler. V prvním utkání si však pro karetní trest ze základní skupiny kvalifikace nezahraje. „První zápas hrajeme proti Slovinsku, které je velmi nepříjemné a poté máme Rumuny a Kazachy. Je to určitě hratelná skupina, ale zároveň je velmi obtížná. Postoupit může kdokoliv, ale já doufám, že postoupit zvládneme,“ řekl střelec reprezentace.

Trenér Tomáš Neumann ví, že jeho mančaft potřebuje k postupu plnou halu na Vodové: „Domácí prostředí nám může hrozně pomoct. Chtěl bych vyzvat diváky, aby opravdu přišli a fandili. Můžou nám tím pomoct k nadstandardním výkonům, protože jenom díky nadstandardním výkonům můžeme postoupit.“

Termíny zápasů

NE 2. února: 18:00 ČR – Slovinsko, 21:00 Kazachstán – Rumunsko

PO 3. února: 18:00 ČR – Rumunsko, 21:00 Kazachstán – Slovinsko

ST 5. února: 15:00 Slovinsko – Rumunsko, 18:00 Kazachstán – ČR

Michal Pavlík