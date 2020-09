„Ještě jsem to nestihla vstřebat. Nemůžu uvěřit tomu, co se mi povedlo. Vůbec jsem nečekala, že můžu vyhrát zlato,“ líčila talentovaná kanoistka, která před rokem opanovala světový i evropský šampionát juniorů.

Juniorská scéna už jí byla malá, teď září i mezi dospělými. Chvílemi dokonce mladé hvězdičce zableskla v hlavě myšlenka, že může zabojovat o olympiádu v Tokiu. Místenku do Japonska si ovšem zajistila v Praze druhá Tereza Fišerová. „Když se mi podařilo tak rychle pádlovat, chvíli jsem se nad tím zamyslela, ale hned jsem to vyloučila. Tereza by musela dojet až na osmém místě. Stejně na olympiádě budou absurdní podmínky a jsem ještě mladá, takže si počkám,“ pronesla Satková.

Na oslavy a vydýchávání nečekaného úspěchu nemá pilná teenagerka čas, už ve čtvrtek totiž v polském Krakově začíná mistrovství Evropy do třiadvaceti let. „Musím se teď soustředit na nejbližší akci a už neřešit zlato z Prahy. Možná kdybych teď byla doma, už bych úspěchu uvěřila. Do Polska jsem odjela na deset dní, abych se připravila na jiné podmínky, které nás tady čekají,“ uvedla Satková.

Ani v Polsku nechybí její spřízněná závodnická duše, dvaadvacetiletá sestra Martina, která rovněž sbírá úspěchy na mezinárodní scéně. „Je pro mě velká opora odmalička. Sdílíme spolu všechno. Je důležitá součást mého života a jsem ráda za to, jaký máme vztah,“ rozplývala se závodnice Kanoe Klubu Spoj Brno.

Přes pronikavý úspěch zůstává Satková před další velkou mezinárodní akcí pokorná. „Nejsem typ člověka, který by si věřil na konkrétní umístění, i když úspěchy mám. Člověk zkrátka neví, co má čekat. Hodně taky záleží, kdo a jakým způsobem postaví trať, “ uvedla mladší ze sester Satkových.

Pro úspěch potřebuje zapomenout právě na své umístění ze seniorského mistrovství. „Důležité je jít do závodu s čistou hlavou a zapomenout na vše, co se stalo. V Krakově se mi v minulém roce dařilo,“ zmínila šampionát v jihopolském městě, v němž v minulém roce slavila titul juniorské mistryně světa.

Ať se na mezinárodní akci v Krakově umístí jakkoliv, jedno je jisté. „Vítězství v Praze je hlavní úspěch, celou sezonu tak hodnotím hodně kladně,“ přizvukovala talentovaná kanoistka s potenciálně zářnou budoucností, kterou po vystoupení v Polsku čeká v této sezoně už jen závod světového poháru ve Slovinsku.