„Půjde o takové česko-slovenské mistrovství. Tím, že kvůli koronaviru dosud nebylo moc možností závodit, je o letošní ročník zájem. Uvidíme, co nám zahraniční konkurence s výsledky závodu udělá,“ povídal sekretář klubu Jiří Povolný.

Plavci z různých koutů bývalé federace změří síly buď v hlavním závodě na deset kilometrů, nebo na poloviční vzdálenosti. Právě o zápolení na pět kilometrů je nebývalý zájem. Pořadatelé měli už včera, tedy dva dny před uzavíráním přihlášek, nahlášeno na sto dvacet soutěžících. „Je to tím, že plavci jsou už na závody nadržení. Zápolit se začalo teprv na konci června,“ řekl Povolný.

Pro širší veřejnost je připravený závod na jeden kilometr. „Může přijít kdokoliv, jen je třeba dorazit půl hodiny před startem a nahlásit, že si jde taky zaplavat. Doufáme, že bude příznivé počasí. Když bude pršet, přijde si zasoutěžit málokdo z řad veřejnosti,“ přiblížil Povolný s tím, že závod na nejkratší vzdálenost startuje v neděli ve tři hodiny odpoledne.

Největší pozornost bude ovšem upřena na hlavní desetikilometrový závod začínající v pravé poledne, na němž se objeví česká špička. Závod je totiž součást Českého poháru. Otazník visí nad startem jednoho z českých es Jana Micky, jenž se stále nepřihlásil. V akci se ovšem ukáže jeho hlavní konkurent Matěj Kozubek (na snímku), vítěz Českého poháru a pětinásobný šampion z Brněnské přehrady. „Při prvním závodě sezony prohrál s Mickou ve finiši jen o půl vteřiny, tak to bylo vyrovnané,“ poznamenal Povolný.

Garoma+ maratón

Neděle 12. července na Brněnské přehradě v loděnici ČVK na levé straně

12.00: start závodu na 10. kilometrů (Memoriál Michala Šindeláře)

13.20: start závodu mužů na 5 kilometrů

13.30: start závodu žen na 5 kilometrů

Kolem 14. hodiny: finiš prvních plavců ze závodu na 10 kilometrů

14.30: prezentace plavců z řad veřejnosti pro závod na 1 kilometr

15.00: start závodu na 1 kilometr

Mezi ženami se představí dvojnásobná vítězka z Brněnské přehrady Pavlína Soukupová nebo přední české reprezentantky Alena Benešová s Lenkou Štěrbovou, brněnští fanoušci budou sledovat především vystoupení Lucie Zubalíkové z Komety.

Hlavní závod se plave jako Memoriál Michala Šindeláře, bývalého předního českého plavce, který v sedmdesátých letech čtyřikrát vyhrál Český pohár. Zemřel tragicky před třemi lety v Bělehradě poté, co zkolaboval těsně po doplávání maratonu Jarak-Šabac. „Byl do této akce šíleně zamilovaný. V roce 2017, když vyjížděl, tak měl tlak 220 na 160. Každý člověk by zůstal doma, ale přes tento závod u něj nejel vlak. Doplaval. Udělal tři kroky na břehu, sekl s sebou a bylo hotovo,“ doplnil Povolný.