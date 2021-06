Ta si odbyla premiéru na evropském šampionátu teprve v devatenácti letech. Ve francouzském Štrasburku odehrála ve třech zápasech 31 minut a 19 sekund. „S herním vytížením jsem určitě spokojená. Rozhodně jsem si nemyslela, že se na mistrovství Evropy podívám a navíc, že tam dostanu tolik prostoru,“ líčila Hamzová.

české hráčky s brněnskou stopou na ME:

Eliška Hamzová a Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Romana Hejdová a Kristýna Brabencová (odchovanky Žabin Brno), Gabriela Andělová a Renáta Březinová (bývalé hráčky KP Brno)

Kromě ní na turnaji debutovalo dalších pět českých hráček. Mezi nimi také bývalá královopolská rozehrávačka Gabriela Andělová, pivotka Žabin Natálie Stoupalová a brněnská rodačka Kristýna Brabencová. „Měli jsme tady hodně mladých hráček a každá minuta, kterou stráví na hřišti, je pro ně skvělá a důležitá lekce. Musíme jim v dalších letech dát ještě víc příležitostí na hřišti. Snad se na turnaji něco naučily,“ řekl reprezentační kouč Štefan Svitek.

V jeho nominaci byla nejmladší hráčka právě Hamzová. „Odnesla jsem si obrovské zkušenosti, ať už z tréninků, přípravných zápasů nebo mistrovství Evropy. Uvidíme, jak je zúročím v budoucnu,“ pravila talentovaná basketbalistka.

Pondělní porážka s Chorvatskem 56:84 v základní skupině znamenala trpký konec v reprezentaci hned pro kvarteto hráček. Mezi loučícími se oporami národního týmu jsou i pivotka Renáta Březinová, jež v uplynulé sezoně oblékala královopolský dres, a brněnská rodačka Romana Hejdová. Ta oznámila konec své kariéry už před startem šampionátu. „Věk na to stoprocentně mám. Myslím si, že jsem odehrála dobrou kariéru a chci skončit v tom nejlepším,“ prohlásila Hejdová pro svazový web.

Třiatřicetiletá reprezentační kapitánka by se do nominace vrátila jen v případě, že by si český výběr na mistrovství Evropě vybojoval účast na světovém šampionátu. Tam postupuje jen šest nejlepších evropských týmů.

Jenže realita byla zcela jiná. Svěřenky kouče Svitka skončily v základní skupině na posledním čtvrtém místě. „Myslím, že holky byly zklamané a určitě si představovaly, že na závěr prohrajeme aspoň po vyrovnaném zápase třeba o pět bodů a ne že se nám utkání až tak hrubě nepovede,“ hlesla Hamzová.

Česká reprezentace kromě Chorvatska podlehla i Rusku a Francii. „Pro nás by bylo skvělé, kdybychom postoupily aspoň do osmifinále, protože také poslední dva šampionáty tým skončil ve skupině. Bohužel to tak dopadlo i letos,“ smutnila Hamzová.

Přesto jde pro ni o průlomovou mezinárodní akci. „Vzpomínky na turnaj teď nejsou dobré, protože je to všechno dost čerstvé. Postupem času ale na šampionát budu myslet jen v dobrém, protože jsem se na něj dostala vůbec poprvé a zahrála si na něm i dost minut, což jsem vůbec nečekala,“ zmínila rozehrávačka

V národním výběru žen nyní vzniká nová generace. „Na mistrovství Evropy jsme jako mladé hráčky jely nabrat zkušenosti a teď nám holky, které odehrály poslední zápas v reprezentaci, asi předají tu pomyslnou štafetu,“ dodala s úsměvem Hamzová.