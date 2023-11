Už pátým rokem trénuje českou volejbalovou reprezentaci žen. A minimálně ještě tři roky v pozici hlavního kouče zůstane. Řecký stratég Giannis Athanasopoulos ve středu prodloužil svůj kontrakt u národního týmu, český výběr by tak měl vést až do roku 2026, kdy Brno nejspíš bude hostit podstatnou část mistrovství Evropy. „Pokračovat je pro mě velká čest,“ řekl pětačtyřicetiletý Řek.

Kouč ženské volejbalové reprezentace Giannis Athanasopoulos (nalevo) prodloužil smlouvu u národního týmu do roku 2026. | Foto: Ondřej Driml

Hned několik možností měl v minulých měsících Athanasopoulos, ve volejbalovém světě o jeho služby byl značný zájem. Přesto dál zůstává u české reprezentace. „Pokračování spolupráce jsme diskutovali od září, nabídku jsem přijal bez váhání a jsem vděčný všem členům volejbalového svazu i hráčkám. Těším se na příležitost vést tým až do velkého šampionátu,“ pokračoval úspěšný kouč.

Po podpisu smlouvy by tak měl zůstat u národního výběru až do očekávaného mistrovství Evropy za tři roky, kdy s velkou pravděpodobností kontinentální šampionát téměř po třiceti letech opět zavítá do Česka. „Všechno do sebe musí zapadat. Plánujeme pořádání evropského šampionátu v nové brněnské hale, a aby vše dávalo smysl, potřebujeme hráčky a trenéra. Giannis patřil do hledáčku i jiných federací, ale rychlost jednání přinesla ovoce a dohodli jsme se na další spolupráci,“ těšilo místopředsedu Českého volejbalového svazu Martina Geržu.

Volejbalové hvězdy opět v Brně? Česko hodlá pořádat ME, hostit jej má nová aréna

K pokračování spolupráce s řeckým stratégem dopomohl i úspěch z letošního mistrovství Evropy, kdy český výběr dokráčel až do čtvrtfinále. „Tým je dobrý, musíme na sebe ale dál tlačit, abychom ze sebe vymáčkli to nejlepší a dokázali uhrát dobré výsledky. Zkoušíme nové věci, abychom se dál rozvíjeli a každý rok se snažíme hledat nadějné mladé hráčky, které můžeme zařadit do kádru,“ popsal Athanasopoulos.

Jeho setrvání u národního výběru vítají i reprezentantky, které za sebou mají kontinentální šampionát a olympijskou kvalifikaci. „Znovu jsme se připojila k nároďáku v létě, absolvovala jsem s Giannisem poslední dvě akce. Vzájemná spolupráce probíhala úplně skvěle, takže je parádní, že pokračuje dál. Je skvělý trenér, který opravdu dokáže z hráček vytáhnout maximum,“ hodnotila ikona českého ženského volejbalu Helena Havelková.