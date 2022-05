V prvních dvou čtvrtinách střetnutí se odehrávalo vyrovnané utkání. Dávalo tak připomenout duel z minulé sezony, který rozhodlo až prodloužení. „Na Aligátory jsme se připravovali celý týden. Odehráli přesně to, co jsme čekali, že hrát budou,“ komentoval průběh utkání domácí kouč Ondřej Paulus.

Nemilé překvapení mu však připravili jeho svěřenci. „Na co jsme nebyli připraveni, byla naše nedisciplinovanost v prvním poločase,“ kritizoval své svěřence trenér. „Měli jsme kvůli faulům spoustu penalt a ztrát yardů. Kluky to frustrovalo.“

Klobásy, psí počasí, Prskavec. Slalomáři zahájili na Trnávce boj o reprezentaci

V poločasové přestávce tak měl tým co řešit. „Věděli jsme, že jsme herně lepší. V poločase se nám povedlo provést restart v hlavě,“ prozradil Paulus. „Byl to úplný obrat v naší hře. Sice tam ještě byly nějaké chyby, ale už to byl dobrý výkon.“

Gladiátoři si tak připsali třetí výhru v sezoně a první letošní domácí. Ve svém prostředí odehrají i příští duel.

V jednom z klíčových duelů o postup do Czech Bowlu přivítají netradičně v sobotu od 19.00 hodin ostravské Steelers.

VYSOČINA GLADIATORS - BRNO ALLIGATORS 49:10

Body: Mašita 24, Kodým 7, Hlach, Leština, Harčarik po 6 - Kilian 6, Nestr 4. Rozhodčí: Tuinenburg, Živný, Steiner, Rybář, Dvořáček, Zouvala, Malý. Diváci: 652. Čtvrtiny: 7:0, 14:10, 14:0, 14:0.

Zdroj: grafika Deník