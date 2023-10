Proč se fotbalistům Zbrojovky nedaří? Otázka, kterou si jistě nejen já kladu stále dokola. Už mi to připomíná filozofickou úvahu podobnou tomu, zda bylo dřív vejce, nebo slepice.

Zbrojovka Brno (v červeném) naposledy doma podlehla Příbrami 0:1. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Přitom jsem i před touto sezonou byl optimista, příchod renomovaného sportovního manažera Zdeňka Psotky mě navnadil. A některé kroky mě utvrzují, že směřování klubu je správné, třeba návrat exreprezentanta Jana Poláka.

Sympatické je i nasazování talentovaných odchovanců. Jen se podívejte na ročníky narození hráčů, kteří za první tým nastupují: Endl (2003), Jambor (2003), Šlapanský (2004), Hamza (2005), Toman (2005).

Osm bodů za prvním Vyškovem. Zbrojovce scházejí lídři i góly

Jenže brněnské fanoušky i mě nejvíc zajímá výkladní skříň. Áčko, které ve druholigové tabulce ztrácí osm bodů na vedoucí Vyškov.

Objevují se přitom hlasy, že by Zbrojovce prospěl ještě jeden rok ve druhé lize ke stabilizaci kádru. Možná to z vývojového hlediska dává smysl, jenže řekněte to už takhle trpícím brněnským fanouškům.