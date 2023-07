Ženy z Kaskády získaly extraligový titul, muži jsou vicemistry ČR

Čtyřdenní finále extraligy družstev mužů a žen se odehrálo 20. až 23. července na hřišti v Ostravici a brněnský klub z Kaskády opět předvedl své kvality.

Po čtyřech kvalifikačních kolech na rány vstupovaly do jamkovek ženy z GC Brno z prvního místa a muži z druhé pozice. V semifinále narazily ženy z GC Brno na GC Mstětice, kdy po jednoznačném vítězství ve foursomech prohrávaly v singlech. Vítězný bod v singlech přinesla Tereza Zavřelová. Šlo se tedy do rozehrávky, ve které naše holky po několika chybách soupeřek zvítězily.

Cíle? Jen ty nejvyšší. Sníme o medaili i finále, potenciál je obří, říká kouč KP

Podobný průběh mělo v semifinále i družstvo mužů, které málem neubránilo pohodlný náskok ve foursomech proti GC Třinec. O postupu GC Brno tak rozhodl flight profesionálů Petra Gála z Brna a Stanislava Matúše z Třince ve prospěch GC Brno.

Ve finále se hráčky GC Brno utkaly s doposud dominujícími hráčkami z GC Třinec. Po foursomech byl výsledek nerozhodně 1:1, následovaly singly. První bod přinesla Sofie Hlinomazová, která porazila favorizovanou Denisu Vodičkovou (5/4). Nejpřekvapivější půlbod pak vybojovala Tereza Zavřelová, která po dvanácti jamkách prohrávala o čtyři body. Důležitý půlbod získala dokonce s bogey (po dropu nehratelného míče). Poslední potřebný a vítězný bod donesla Barbora Bujáková (2/0).

Svratka štikou krajského přeboru? Souží favority a esa zůstala. Přišel brankář

Muži vstupovali do finálových singlů s náskokem 2:1 na Albatross, v singlech přinesl bod Bence Bertényi a půlbod Roman Pros mladší. Po vyrovnaném boji nakonec získal titul Albatross s výsledkem 5,5:3,5 a muži z Brna se stali vicemistry. Po loňských třech titulech republikových mistrů v družstvech se tak letos brněnský Golf Club Brno stává zatím nejúspěšnějším klubem v letošním ročníku extraligy a další čtyři mistrovské boje tento klub ještě čekají v srpnu a září. O úspěch se budou ucházet smíšené družstvo do čtrnácti let, smíšené družstvo do šestnácti let, družstvo dívek do osmnácti let a chlapců do osmnácti let.

Golf Club Brno



Hráčky vítězného extraligového týmu žen: Barbora Bujáková, Sofie Hlinomazová, Julie Oplatková, Tereza Schwarzová, Karolína Stará a Tereza Zavřelová. Kapitán týmu: Lukáš Pavela.



Hráči stříbrného extraligového týmu mužů: Adam Bruzl, Bence Bertényi, Petr Gál, Filip Jakubčík, David Jízdný, Bence Kötel, Roman Pivoda mladší, Richard Polan, Roman Pros mladší, Jan Šustek, Michal Talanda. Kapitán týmu: Ondřej Symerský.